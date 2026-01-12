Rifiuti sulle scalinate di Discesa Bellavista, Boselli denuncia il degrado: “Una situazione inaccettabile” [VIDEO]

Un intervento diretto, girato sul posto, per denunciare una situazione "che non può più essere tollerata".
Dalle scalinate che da discesa Bellavista conducono agli impianti sportivi, il consigliere comunale di minoranza di Cuneo, capogruppo degli Indipendenti e candidato sindaco per il 2027 Giancarlo Boselli, ha scelto di parlare ai cittadini mostrando ciò che definisce senza mezzi termini "un esempio evidente di degrado urbano".
“Siamo in una delle meravigliose scalinate che da discesa a Bellavista portano agli impianti sportivi”, afferma in un video, indicando bottiglie, lattine e rifiuti di ogni tipo abbandonati lungo il percorso. “C’è una situazione molto grave di deposito di rifiuti, tutto quanto si può immaginare che dovrebbe essere messo nei contenitori”.
Boselli riconosce che l’amministrazione comunale interverrà per ripristinare il decoro, ma sposta il focus su un tema più ampio. “Il Comune sicuramente interverrà al più presto possibile - spiega -, però qui in discussione c’è il senso civico delle persone”.
Il consigliere condanna fermamente il comportamento dei responsabili: “Non si possono rovinare posti così belli per incuria e per l’ostinazione a fare cose così gravi, che sono inaccettabili”.
Un messaggio che si inserisce nel solco della sua azione politica, spesso attenta ai temi del decoro urbano, della vivibilità degli spazi pubblici e del rapporto tra cittadini e città.