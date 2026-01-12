Venasca: consegnata la Costituzione ai neodiciottenni

Sabato 13 dicembre sono state accolte le famiglie dei due nuovi nati del paese nel corso dell’anno 2024, Mario e Carlotta. Come da tradizione, e in segno di benvenuto ai nuovi cittadini venaschesi, l’amministrazione ha riconosciuto a ciascun nuovo nato la cifra simbolica di 100 euro.

Venerdì 19 dicembre si è rinnovata la tradizione della cerimonia degli anniversari di matrimonio, con la consegna di una pergamena e di una rosa alle coppie di Venasca che hanno festeggiato il loro percorso di vita insieme, dai venticinque anni di matrimonio fino a ben sessantacinque. Si è trattato di un’occasione molto partecipata: ben 22 le coppie presenti. La consegna degli omaggi, un momento molto emozionante per tutti, è stata accompagnata da un’esibizione musicale a cura dell’Istituto Musicale Venasca-Valle Varaita e si è conclusa con un rinfresco offerto dal Comune. Nella stessa giornata, in serata, l’amministrazione comunale ha organizzato un incontro con la popolazione per uno scambio di auguri di Natale, preceduto dal riepilogo dei lavori svolti nel corso del 2025 e dalla presentazione delle principali progettualità in realizzazione nel corso del 2026.

Nel pomeriggio di sabato 20 dicembre, infine, i quindici neo-diciottenni del paese (Thomas Allasia, Giorgia Cagnoli, Massimiliano Carpentieri, Maddalena Delbosco, Michele Fina, Francesco Fino, Samantha Forniglia, Emili Gelsomino, Anna Maero, Monica Martino, Mirko Rainero; non erano presenti Abdelwahab Abidat, Orlando Karaj, Raffaele Giovanni Salera e Sabrina Znaidi) hanno ricevuto dalle mani degli amministratori di Venasca una copia ciascuno della Costituzione della Repubblica Italiana.

«Questi appuntamenti sono, ogni anno, una tappa importante per la nostra comunità – ha sottolineato il sindaco Silvano Dovetta – perché ci consentono di incontrarci, di riflettere riguardo al tempo che scorre e a notare come evolve la nostra Venasca: sono momenti simbolici ma che per un paese piccolo come il nostro diventano concreti gesti per rinsaldare legami che riteniamo indispensabili».