Cuneo si illumina con un nuovo sguardo: nasce l’Atelier "HISTOIREDEPHOTO" in Contrada Mondovì

C’è una nuova storia che attende di essere raccontata attraverso l’obiettivo, e il palcoscenico scelto è uno degli angoli più suggestivi e ricchi di fascino della città. Sabato 17 gennaio, alle ore 17.30, aprirà ufficialmente i battenti l’Atelier fotografico HISTOIREDEPHOTO, situato in Contrada Mondovì 13.

L’inaugurazione promette di essere un momento di incontro speciale per tutti gli amanti della fotografia e della bellezza. Dietro l'obiettivo e l'ideazione di questo nuovo spazio c'è la firma di Vanessa Casaretti, pronta a trasformare momenti e visioni in ricordi indelebili. Non si tratta solo di uno studio professionale, ma di un vero e proprio laboratorio creativo nel cuore pulsante di Cuneo.

Un appuntamento da non perdere L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: un’occasione per scoprire i locali rinnovati, conoscere da vicino la filosofia dell'atelier e brindare insieme a una nuova avventura imprenditoriale che arricchisce l'offerta commerciale del centro storico.

Che siate appassionati di ritrattistica o curiosi di scoprire come un'immagine possa raccontare un'anima, l’appuntamento è fissato: SAVE THE DATE.

Per maggiori informazioni e contatti:

Per scoprire in anteprima i lavori e la visione artistica dell'atelier, è possibile consultare i siti ufficiali:

Sito Web Atelier: www.histoiredephoto.it

Portfolio Vanessa Casaretti: www.vanessacasaretti.it