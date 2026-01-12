A Cortemilia nuovo appuntamento della rassegna "Saper Leggere e Scrivere": "Alzheimer, il mostro che ruba i ricordi"

Venerdì 16 gennaio presso gli storici locali della Biblioteca Civica di Cortemilia si terrà il quarto incontro della 9ª edizione della rassegna di grande successo "Saper Leggere e Scrivere", curata e organizzata dalla Biblioteca Civica ‘Michele Ferrero’ di Cortemilia e dall’Associazione Culturale Animae Langhe.

Il tema della serata, di grandissima attualità, è dedicato ad una malattia sempre più presente nella nostra società: l’Alzheimer. Il titolo ‘Una malattia che ruba i ricordi: SCRIVERE e LEGGERE di Alzheimer, dalla diagnosi alla terapia’ ben esplicita i contenuti che verranno introdotti ed esposti con grande competenza dal relatore della serata, il professor Massimo Tabaton.

La competenza specialistica di Massimo Tabaton, neurologo, è legata al suo percorso professionale che lo ha visto ricoprire ruoli importanti sia in Italia che negli USA. Professore di Neurologia presso l’Università degli Studi di Genova e Visiting Professor ed infine Assistant Professor nel Department of Pathology, Case Western University, Cleveland, Ohio ha sempre scelto come suo argomento di ricerca quello delle malattie neurodegenerative e in particolare la malattia di Alzheimer, i parkinsonismi atipici e le malattie da prioni. I suoi lavori sono stati pubblicati anche su Nature e Science. Vincitore dell’Alzheimer Award nel 2003. Fino al 2022 è stato vicedirettore di Journal of Alzheimer’s disease.

"Durante l’incontro parlerò dei meccanismi, dei sintomi e delle terapie innovative della malattia di Alzheimer. La malattia di Alzheimer appare come un mostro destinato a divorare l'essenza degli esseri umani, ovvero l'intelligenza, ma tutti i mostri appaiono meno terrificanti quando se ne conoscono le fattezze", segnala il professor Tabaton.

"Siamo molto felici che il professor Massimo Tabaton abbia accolto in nostro invito perché crediamo molto nell’importanza della divulgazione scientifica ai fini della corretta informazione che riguarda, come in questo specifico caso, temi profondi come lo sono quelli legati ad una malattia sempre più presente nella nostra società contemporanea", dicono le referenti della Biblioteca Civica e della rassegna.

La rassegna "Saper Leggere e Scrivere" permette agli insegnanti iscritti alla piattaforma ministeriale SOFIA di veder loro riconosciuti i crediti formativi.

L’iniziativa fa parte della progettualità della Biblioteca Civica, dell’Ecomuseo dei Terrazzamenti e della Vite, del Premio di letteratura per ragazzi 'Il gigante delle Langhe', ed è condivisa nella sua realizzazione dall’Amministrazione di Cortemilia, dall’Associazione Culturale Animae Langhe, dal Sistema Bibliotecario delle Langhe, dagli Istituti Comprensivi Cortemilia – Saliceto e Bossolasco – Murazzano.