A Saluzzo la poesia di Brunella Pelizza tra identità e alterità

La poesia torna protagonista a Saluzzo con la presentazione di À parte, il nuovo libro della poetessa Brunella Pelizza, in programma venerdì 16 gennaio alle ore 17 presso la Sala Tematica de “Il Quartiere”, in piazza Montebello 1.

Nel volume l’autrice esplora il “difficile semplice” e il “difficile onesto” della parola poetica, giocando con i confini tra io e tu, tra passato e presente, tra identità e alterità. Un percorso letterario dove il linguaggio si fa specchio di emozioni sottili e riflessioni profonde, lasciando emergere un realismo che non si limita alla dimensione fenomenica, ma apre al segreto e alla folgorazione lirica.

La voce di Brunella Pelizza si distingue per discrezione e misura, capace di fondere canto e prosa in una tensione poetica costante, dove il dolore, pur presente, lascia spazio a una serenità di fondo e a una ricerca luminosa del senso.

Per informazioni: cultura@comune.saluzzo.cn.it – 348 0707998.



