Ghisolfi torna in libreria: a fine gennaio esce "I primi passi verso l'economia"

A partire dalla fine del corrente mese di gennaio, approderà nelle librerie l'ottavo best seller redatto dal banchiere scrittore con il cappello dell'editore Nino Aragno che ne pubblica i libri fin dall'edizione

capostipite del 2014.

Proprio dal quartier generale della prestigiosa casa editrice, con sede a Savigliano e prestigiose sedi operative a Cuneo a villa Tornaforte e a Torino in via Corte d'appello, è arrivata la conferma del fatto che "I primi passi verso l'economia", che il professor Beppe Ghisolfi farà compiere al proprio crescente pubblico di studenti e famiglie, si muoveranno in libreria fra poche settimane.

Il libro consta di un centinaio di pagine con una articolazione in capitoli tematici funzionali e con un formato linguistico/lessicale di tipo dialogico/narrativo che porta il lettore junior, ma anche quello senior, a interagire idealmente - secondo un meccanismo di tipo quasi fumettistico non diverso da quello del grande Enzo Biagi - con i grandi economisti di oggi e di ieri, del presente e del passato, fra le "mani invisibili" del libero mercato e quelle, viceversa visibili, di un intervento statale più o meno accentuato nell'economia reale.

L'economia finanziaria può essere - parafrasando Superman - un superpotere ovvero una kryptonite, ossia una causa di debolezza (come nella saga del beniamino volante di intere generazioni): questo

dipenderà dalla propensione di ciascuno di noi a occuparsene attivamente oppure ad accettare che sia lei a occuparsi di noi.