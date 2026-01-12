Il tartufo nero pregiato di Montemale protagonista allo show cooking con il ristorante 4Ciance

L’evento si inserisce nel format che anima ogni settimana l’Open Baladin Cuneo, alternando appuntamenti realizzati in collaborazione con Coldiretti Cuneo – Campagna Amica a serate curate direttamente dallo staff del locale, con l’obiettivo di valorizzare i prodotti del territorio attraverso la cucina dal vivo e il racconto delle eccellenze locali.

In cucina ci sarà il ristorante 4Ciance, realtà di via Dronero a Cuneo nata dalla passione di Gaetano in cucina e Gloria in sala. Qui la tradizione gastronomica viene reinterpretata con creatività e rispetto, seguendo il ritmo delle stagioni e ponendo grande attenzione alla qualità delle materie prime. Da anni, protagonista della loro proposta è il tartufo nero pregiato di Montemale, un’eccellenza del territorio trattata con dedizione e valorizzata attraverso abbinamenti capaci di esaltarne l’unicità e il profumo inconfondibile.

Durante lo show cooking, oltre alla preparazione dei piatti, saranno presenti alcuni membri dell’Associazione Tartuficoltori Valle Grana, che accompagneranno la serata raccontando il prodotto, il territorio e il lavoro di valorizzazione che l’associazione porta avanti a tutela di questa eccellenza locale. Come da tradizione, ogni piatto sarà proposto e degustato in abbinamento a una birra selezionata dalla proposta Baladin, studiata per valorizzare al meglio i sapori del menu.

Il pubblico potrà assistere alla realizzazione di un percorso gastronomico che interpreta il tartufo nero in chiave contemporanea, dalla carne cruda con crema di Roccaverano e salsa al tartufo, allo sformato di Blu con salsa al tartufo nero, fino a un riso Acquerello alle castagne, guanciale, fondo bruno e tartufo nero.

Lo show cooking si terrà giovedì 15 gennaio all’Open Baladin Cuneo, a partire dalle ore 18. La partecipazione è gratuita, è consigliata la prenotazione.