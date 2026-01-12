La Croce Rossa di Cuneo ha raccolto oltre 6.200 euro grazie ai cuneesi

Anche quest'anno, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Cuneo si è distinta per l'impegno e la solidarietà che da sempre la contraddistinguono.

Le iniziative natalizie 2025 racchiuse nel progetto “Natale Solidale”, finalizzate alla raccolta fondi per l'acquisto di un pulmino di trasporto per disabili, hanno registrato un grande successo, grazie alla partecipazione della comunità e al lavoro instancabile dei volontari.

Tra le principali attività svolte, spiccano:

Vendita di panettoni solidali attraverso diversi canali, tra cui la vendita durante l'evento di beneficenza presso il Corso Dante a Cuneo il weekend dell’Immacolata.

Laboratori e attività per i più piccoli, come il truccabimbi e la Befana del Vigile in piazza Foro Boario in collaborazione con la Polizia Municipale, che hanno contribuito a rendere speciali le festività per molte famiglie.

Confezionamento di pacchi regalo solidali al Centro Commerciale Grande Cuneo con “Operazione Babbo Natale”, che ha visto i volontari impegnati nei weekend di dicembre, creando un'occasione per diffondere lo spirito natalizio.

Le spese principali hanno riguardato l'acquisto dei panettoni presso diversi fornitori e i costi organizzativi. Nonostante i costi sostenuti, il risultato netto dell’iniziativa si attesta a 6.274,64 euro, un'importante somma che sarà destinata all'acquisto di un pullmino per il trasporto disabili, fondamentale per migliorare i servizi offerti quotidianamente alla comunità.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, agli sponsor e a ogni cittadino che ha contribuito, acquistando un panettone, partecipando agli eventi o offrendo il proprio tempo e impegno. La Croce Rossa di Cuneo conferma il proprio impegno per il 2026, con l’obiettivo di realizzare nuove iniziative solidali al servizio della comunità.

Grazie per aver reso questo Natale un’occasione di solidarietà e speranza per tutti!