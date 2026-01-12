ATLETICA INDOOR / Assegnati a Bra i titoli regionali dei 60 metri piani e dei 60hs: vittoria con record di Alessia Succo

Arriva subito un record, a Bra, nel primo fine settimana indoor in regione. Merito di Alessia Succo (Atl. Settimese) che, in occasione dei campionati regionali assoluti dei 60 metri piani e dei 60hs, corre in 8.26 tra le barriere ad altezza assoluti (84 centimetri), eguagliando il record italiano allieve di Manuela Bosco datato 1999. La piemontese, con questo risultato, conquista anche il secondo posto nelle liste all time u20 alle spalle del record italiano di 8.22 realizzato da Elisa Di Lazzaro.
Da segnalare che già in batteria Succo era andata forte, correndo in 8.32. Dietro di lei Malina Lenuta Berinde (Sisport) con 8.56, e Jessy Ifa Uwadiae (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 8.63.
Sempre al femminile, sui 60 metri piani buon esordio stagionale per la sprinter azzurra Gaya Bertello (Novatl. Chieri) che stampa 7.43 in finale (dopo il 7.46 del turno eliminatorio) crono che attualmente le vale il quinto tempo in carriera. Secondo posto per l’azzurrina u23 Rachele Torchio (Atl.Mondovì-Acqua S.Bernardo) che invece, con 7.53, fa segnare il suo primato personale; terza piazza per l’allieva Elisa Calzolari (Safatletica Piemonte), anche lei al primato con 7.55, 7.56 per la sua compagna di club Ilaria Contran che resta ai piedi del podio.
Al maschile, sui 60hs successo e titolo regionale per Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani) con 8.22, suo terzo tempo in carriera. Sul podio anche i portacolori del Team Atl. Mercurio Novara Michele Gallini (8.25) e Giulio Cesare Ventura (8.54).
Tra gli allievi successo di Alessandro Stroppiana (Atl. Alba) con 8.27, un centesimo meglio di Gabriel Grancitelli (Atl. Pinerolo), secondo con 8.28, entrambi al primato personale.
Nello sprint invece mette la freccia Mattia Benente (Novatl. Chieri) che si aggiudica il titolo regionale a suon di primato personale, correndo in 6.85.
Si migliora per un centesimo anche Lorenzo Vera (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), secondo classificato con 6.88 davanti al compagno di club Vincenzo Martinelli, terzo con 6.95. Nella finale riservata agli atleti fuori regione, da segnalare in chiave piemontese il terzo posto del quattrocentista delle Fiamme Azzurre Brayan Lopez (7.10).