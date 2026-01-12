ATLETICA INDOOR / Triplo femminile e lungo maschile, Matilda Rovere e Alessandro Melis conquistano il titolo regionale juniores

Sabato 10 gennaio, a Fossano, sono stati assegnati i titoli regionali, assoluti e di categoria, del lungo maschile e del triplo femminile.

In quest’ultima specialità bel progresso, in sala, per l’allieva Irosayike Ikuenobe (Safatletica Piemonte) che atterra a 12,59 migliorandosi di circa 50 centimetri (vanta però un personale outdoor i 12,71) conquistando così sia il titolo assoluto che quello di categoria. Secondo posto assoluto, e titolo regionale u23, per Elena Comollo (Sisport) con 12,54, superata da Ikuenobe proprio all’ultimo salto. Sul terzo gradino del podio sale ancora un’allieva, Viola Frattini (Atl. Canavesana), terza con il suo nuovo primato di 11,00.

Il titolo juniores va invece a Matilda Rovere (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) con 10,23.

Nel lungo maschile sono in due sopra i 7 metri: Mattia Benente (Novatl. Chieri), che conquista il titolo regionale assoluto e u23 con 7,23, e il coetaneo Lorenzo Mellano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo), specialista delle prove multiple, con un balzo da 7,07. Terzo gradino del podio, assoluto e u23, per Luca Coppola (Atl. Roata Chiusani) con 6,82.

Il titolo juniores va ad Alessandro Melis (Atl. Fossano ’75) con 6,63 che precede Matteo Lomonte (Sisport), secondo di categoria con 6,59.

Il primo degli allievi è invece Renat Caraus (Vittorio Alfieri Asti) con 6,56.