 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 12 gennaio 2026, 11:46

BASKET SERIE D / L'Olimpo Alba fa suo il derby contro Fossano

Prosegue la corsa verso la salvezza della squadra albese, impegnata domenica prossima sul campo di Cuneo

BASKET SERIE D / L'Olimpo Alba fa suo il derby contro Fossano

La giovane Olimpo Alba inizia col botto il 2026, vincendo in casa con l’Acaja Fossano e ribaltando la differenza punti dell’andata (83-89).

Davanti a una bella cornice di pubblico al Pala Langhe, sono gli ospiti a partire meglio sfruttando rimbalzi in attacco. Tuttavia le aquile restano in scia e all’intervallo restano solo a -2 (36-38).

Nel terzo quarto regna un sostanziale equilibrio, anche se nella metà campo difensivo i biancorossi iniziano a dare qualche grattacapo in più agli avversari, la gara è apertissima a dieci minuti dal termine (54-58).

Nella frazione decisiva la difesa albese cresce ancora e con determinazione non concede più tiri facili. In attacco la formazione albese fa circolare bene la palla e vanno a bersaglio i tiri ben costruiti riuscendo a permettere la fuga decisiva del match: vince l’Olimpo Alba tra gli applausi del pubblico di casa 80-70!

Arriva una bella vittoria di squadra, frutto di tanta condivisione del pallone con tutti gli 11 giocatori scesi in campo che sono andati a segno e una buona volontà in difesa nella seconda metà di gara.

Ora la rincorsa alla salvezza diretta prosegue domenica sul difficile campo di Cuneo.

Olimpo Alba Mercatò - Gastaldi Acaja Fossano 80-70 (18-20; 18-18; 18-20; 26-12)

Olimpo: Moschini 3, Nardin 2, Rosa 6, Schellino 7, Orrù 3, Iudicello 2, Zobolas, Occelli 18, Gobbino 6, Nastasi 19, Nicola 6, De Carolis 5. All: Schinca – Biglia.

Acaja: Fissolo, Giordano 17, Mondino 10, Pigoli, Nicola 12, Costamagna, Reynaudo 2, Rabbia 7, Paval 13, Decastelli, Piumatti. All: Carchia.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium