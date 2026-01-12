CALCIO ECCELLENZA / Cuneo-Alessandria 0-1, l'analisi di Bianco e Merlo nel post gara [VIDEO]

È finita 0-1 la partita tra AC Cuneo 1905 e US Alessandria 1912, valida per la 16ª giornata del campionato di Eccellenza.
A decidere la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” la 17ª rete stagionale del bomber alessandrino Diop.
In classifica l’Alessandria consolida il primato (38 punti), mentre il Cuneo rimane a quota 29.
Prossimo appuntamento per i biancorossi domenica 18 gennaio sul campo della abbordabile Luese Cristo (h. 14:30). Nel frattempo nella serata di mercoledì 14 si giocherà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Eccellenza: il Cuneo farà visita al Volpiano Pianese per blindare il 2-1 dell’andata, mentre l’Alessandria proverà a strappare il pass per la finale sul campo del Borgosesia dopo lo 0-0 dell’Epifania. Chissà che le due formazioni non si ritrovino una contro l’altra mercoledì 28 gennaio, in occasione della finale di Coppa Italia.
Le dichiarazioni degli allenatori Danilo Bianco e Alberto Merlo al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)