Sport | 12 gennaio 2026, 09:20

CALCIO ECCELLENZA / Cuneo-Alessandria 0-1, l'analisi di Bianco e Merlo nel post gara [VIDEO]

Il tecnico cuneese: “Non meritavamo la sconfitta, partita decisa da un episodio del solito Diop”

Danilo Bianco

È finita 0-1 la partita tra AC Cuneo 1905 e US Alessandria 1912, valida per la 16ª giornata del campionato di Eccellenza.

A decidere la sfida dello stadio “Fratelli Paschiero” la 17ª rete stagionale del bomber alessandrino Diop.

In classifica l’Alessandria consolida il primato (38 punti), mentre il Cuneo rimane a quota 29.

Prossimo appuntamento per i biancorossi domenica 18 gennaio sul campo della abbordabile Luese Cristo (h. 14:30). Nel frattempo nella serata di mercoledì 14 si giocherà il ritorno delle semifinali di Coppa Italia Eccellenza: il Cuneo farà visita al Volpiano Pianese per blindare il 2-1 dell’andata, mentre l’Alessandria proverà a strappare il pass per la finale sul campo del Borgosesia dopo lo 0-0 dell’Epifania. Chissà che le due formazioni non si ritrovino una contro l’altra mercoledì 28 gennaio, in occasione della finale di Coppa Italia.

Le dichiarazioni degli allenatori Danilo Bianco e Alberto Merlo al termine della partita (GUARDA IL VIDEO)

Alberto Merlo

Samuele Bernardi

