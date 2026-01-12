CALCIO SERIE C / Il Bra sfiora il colpaccio a Perugia, al "Curi" finisce 1-1

A un passo dall’impresa. Il Bra, nel glorioso stadio “Renato Curi”, ha pareggiato 1-1 con il Perugia (nel tardo pomeriggio di domenica 11 gennaio) nella giornata 2 di ritorno della Serie C Sky Wifi e in quello che è stato uno scontro di spessore per la lotta salvezza. A Giorgio Lionetti, al secondo gol stagionale con i giallorossi (in divisa bianca con richiami cromatici sociali), ha risposto Nepi.

Cronaca

Renzetti esce bene e chiude lo spazio a Montevago al minuto 7. Capitan Tuzza mette da sinistra una palla invitantissima al 12’, Dell’Orco spegne la minaccia e spezza in angolo. Si giunge al 41esimo e i ragazzi i mister Fabio Nisticò vanno in gol: cross di Maressa e nonostante l’uscita di Gemello, Lionetti anticipa davvero tutti e di testa insacca lo 0-1! Dopo un minuto di recupero, si va al riposo con il vantaggio piemontese.



Minuto 19 del secondo tempo, il “Grifone” chiede il primo FVS ma la direzione arbitrale non ravvisa falli in area di rigore. Tumbarello mette dentro al termine di un’azione, ma il gioco è fermo e il fuorigioco annulla tutto al 24esimo. 33’, esordio in maglia Bra per il centrocampista 2004 Leoncini. Ospiti a un passo dal raddoppio al 36’ con la discesa dei neo-entrati Capac e Minaj, con quest’ultimo che viene murato da Gemello. Minuto 47 nei 7 di recupero accordati e il Perugia trova il pareggio sotto porta con la deviazione di Nepi. La panchina braidese chiede l’intervento dell’FVS, ma la rete è convalidata. Grandissima parata in tuffo di Renzetti su Lisi al 50esimo. Ancora FVS chiamato dal Perugia per un contatto nei 16 metri, si gioca regolarmente. 1-1 il punteggio finale e tutta la squadra è andata ad applaudire gli ultras giallorossi, nel settore ospiti, giunti al “Curi” con il solito attaccamento e la solita enorme passione.



Domenica 18 gennaio si giocherà la sfida Ravenna-Bra (ore 17,30) al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.



Perugia: Gemello, Montevago (1’ st Nepi), Bacchin, Dell’Orco, Bartolomei (40’ st Giardino), Tumbarello (28’ st Giunti), Calapai (17’ st Lisi), Riccardi, Tozzuolo, Megelaitis (17’ st Joselito), Manzari.

A disp: Moro, Vinti, Matos, Terrnava, Perugini, Rondolini, Bellali.

Allenatore: Giovanni Tedesco.

Bra: Renzetti, De Santis, Fiordaliso, Sganzerla, Maressa, Lionetti, Campedelli, Rottensteiner, Tuzza (33’ st Leoncini), Baldini (28’ st Capac), Sinani (28’ st Minaj).

A disp: Franzini, Lia, Cannistrà, Armstrong, Rabuffi, Brambilla, Fioccardi.

Allenatore: Fabio Nisticò.

Arbitro: Pizzi di Bergamo (assistenti: Rosania di Finale Emilia e Turra di Milano; quarto ufficiale: Leorsini di Terni; operatore FVS: Lauri di Gubbio).

Marcatori: 41’ pt Lionetti (B), 47’ st Nepi (P).

Note: 3521 spettatori e 10 tifosi del Bra nel settore ospiti, tardo pomeriggio freddo e terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti Bartolomei, Megelaitis e Gemello (P), Campedelli (B).