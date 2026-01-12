Giovani campioni in festa: a Cuneo una celebrazione dello sport e della passione ciclistica [FOTO]

Sabato 10 gennaio, nella suggestiva cornice del Salone d’Onore del Comune di Cuneo, si è svolta la prima edizione di “Giovani campioni in festa”, manifestazione organizzata dal Comitato provinciale di Cuneo della Federciclismo (F.C.I.).

L’iniziativa, rivolta ai bambini e alle bambine della categoria Giovanissimi della provincia di Cuneo (6-12 anni) che hanno partecipato ad almeno una gara nel 2025, ha rappresentato un emozionante momento di incontro e condivisione all’insegna dello sport e della passione per la bicicletta.

A dare il via alla giornata è stata la sindaca Patrizia Manassero, padrona di casa, che ha espresso grande entusiasmo verso il mondo delle due ruote e ha sottolineato il profondo legame della città con il ciclismo, menzionando eventi di rilievo come il Cuneo Bike Festival.

Sono poi intervenuti il presidente del Comitato Regionale F.C.I., il cuneese Massimo Rosso, e il presidente del Comitato Provinciale di Cuneo, Sergio Barale, che hanno ribadito il ruolo fondamentale del ciclismo in Piemonte, auspicando una crescente partecipazione giovanile a questo sport.

Dopo i saluti istituzionali, la cerimonia – abilmente condotta dal giovane Samuele Bernardi – è proseguita con la premiazione di 78 atleti delle diverse categorie, dai piccolissimi “Gzero” ai più grandi “G6”.

A consegnare i riconoscimenti, numerose autorità locali e sportive: la sindaca Manassero, i presidenti regionale e provinciale della Federciclismo, l’assessore allo Sport Valter Fantino, l’assessore alla Mobilità Luca Pellegrino, il presidente della “Gran Fondo Fausto Coppi” Davide Lauro e Silvio Mattio, titolare di “Cicli Mattio” e main sponsor del Comitato provinciale.

Un momento davvero emozionante è stato quando Alberto Minetti, celebre campione cuneese degli anni ’70 e ’80, ha coinvolto i giovani raccontando la sua esperienza nella Milano-Sanremo del 1981 e il suo percorso sportivo, che include anche la partecipazione alle Olimpiadi di Mosca 1980. Ha inoltre ribadito quanto sia fondamentale garantire strade sicure per tutti i ciclisti, a prescindere dall’età o dal livello di esperienza.

La cerimonia è stata arricchita dai calorosi videomessaggi di Elisa Balsamo, Pietro Mattio ed Erica Magnaldi, grandi campioni della provincia, che hanno incoraggiato i giovani ciclisti a vivere con entusiasmo e divertimento le loro gare.

Dopo la tradizionale foto di gruppo che ha immortalato tutti gli atleti partecipanti, i giovani ciclisti hanno potuto vivere un momento davvero speciale: assistere e prendere parte al prestigioso passaggio della Fiamma Olimpica “Milano-Cortina 2026”, che proprio nel tardo pomeriggio ha fatto tappa nella città di Cuneo. Un’esperienza emozionante e irripetibile, che ha aggiunto ulteriore valore e significato alla giornata di festa, rafforzando il legame tra lo sport locale e i grandi eventi internazionali. Con questa splendida premiazione si chiude il primo anno di attività del nuovo Comitato Provinciale di Cuneo della Federciclismo, presieduto da Sergio Barale e composto dai Consiglieri Valeria Ciulla, Lorenzo Buratto, Luca Gautero e Dino Rea.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Cuneo e al Comitato Regionale della Federciclismo per il patrocinio e il sostegno all’evento, oltre che agli sponsor che ne hanno reso possibile la riuscita: Cicli Mattio di Piasco, l’Ufficio Sport del Comune di Cuneo, il Cuneo Bike Festival, la Gran Fondo Fausto Coppi, MERLO spa, Eviso spa, la Banca di Caraglio, la Fondazione Michele Scarponi e il Gigante di Manta. Infine, il grazie più grande è rivolto ai veri protagonisti: tutti i bambini e le bambine, le loro famiglie che li sostengono con passione e dedizione, e le associazioni che hanno scelto di partecipare. È solo insieme che si costruisce il futuro del ciclismo e dello sport sul nostro territorio!