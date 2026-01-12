TENNISTAVOLO / Marta Garello protagonista a Terni, la pongista verzuolese conquista il bronzo nella “Giornata Rosa”

Sabato 10 gennaio era in programma a Terni una “Giornata Rosa” che ha visto tra le protagoniste Marta Garello.

La giovanissima pongista verzuolese ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nel singolo riservato alle atlete di 4ª categoria.

Dopo aver superato il proprio girone di qualificazione, Marta ha affrontato con grande determinazione il tabellone finale ad eliminazione diretta ed ha raggiunto la semifinale dove è stata sconfitta per 3 a 2 dall’atleta bresciana Alessandra Bazzani al termine di una partita molto combattuta ed equilibrata.

Sempre sabato 10 gennaio erano inoltre in programma a Verzuolo i campionati provinciali maschili di 4ª, 5ª e 6ª categoria che hanno visto sugli scudi Ettore Casonato.

Il giovanissimo portacolori dell’A4 si è infatti imposto sia nel singolo 5ª categoria che in quello di 4ª categoria. Nella prima gara Casonato ha superato in finale il saviglianese Luigi Taormina, in terza posizione si sono piazzati Fabio Bono (TT Olmense) e Silvio Peron (Auxilium Cuneo). Nella seconda ha prevalso sul compagno di squadra Gabriele Rosso, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti Carlo Cesano (A4 Verzuolo) e Federico Bresciano (TT Mondovì).

Il singolo 6ª categoria ha visto il successo di Daniele Di Mantua dell’Area 172 di Savigliano che ha superato in finale il giovanissimo Hu Ke Xuan (A4 Verzuolo). In terza posizione si sono piazzati Pietro Trezza (A4 Verzuolo) e Marco Lupo (Auxilium Cuneo). Venerdì prossimo, sempre a Verzuolo, sono in programma le gare provinciali di singolo maschile e femminile assoluto.