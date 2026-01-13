Attivo a Dronero uno sportello di ascolto gratuito per i genitori di alunni delle scuole medie e superiori

Dal mese di dicembre scorso è attivo a Dronero uno sportello di ascolto gratuito rivolto ai genitori di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, condotto da due psicologhe psicoterapeute, la Dott.ssa Maddalena Tardivo e la Dott.ssa Elisa Dalmasso.

L’iniziativa rientra nel progetto “Spazi in Ascolto”, promosso dall’Istituto Alberghiero Virginio Donadio di Dronero in collaborazione con numerosi Enti del territorio e realizzato grazie al finanziamento della Fondazione CRC.

Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire ai genitori uno spazio accogliente di confronto, ascolto e supporto sulle tematiche legate alla crescita e all’adolescenza.

Il progetto prevede due diverse modalità di partecipazione, entrambe gratuite:

Incontri di gruppo: momenti di condivisione e confronto tra genitori, guidati dalle psicologhe, su tematiche educative e relazionali legate all’adolescenza.

Gli incontri sono ad accesso libero, senza necessità di prenotazione.

Sportello di ascolto individuale: colloqui di supporto psicologico individuale, su prenotazione, rivolti ai genitori che desiderano uno spazio più riservato di ascolto e orientamento.

Tutte le attività si svolgono presso la Sala Milli Chegai, all’interno dello spazio D-Factory (sotto il teatro) a Dronero.

Calendario incontri di gruppo

(accesso libero – ore 18.00)

Venerdì 5 dicembre 2025

Venerdì 16 gennaio 2026

Venerdì 20 febbraio 2026

Venerdì 20 marzo 2026

Venerdì 17 aprile 2026

Sportello di ascolto individuale

(su prenotazione – gratuito)

I colloqui individuali si tengono (su prenotazione obbligatoria gratuita) nelle seguenti date:

16/01/2026 – 15.00/17.30 – Dott.ssa Dalmasso

23/01/2026 – 15.00/17.30 – Dott.ssa Tardivo

30/01/2026 – 15.00/17.30 – Dott.ssa Dalmasso

13/02/2026 – 15.00/17.30 – Dott.ssa Dalmasso

20/02/2026 – 15.00/17.30 – Dott.ssa Tardivo

06/03/2026 – 14.30/17.00 – Dott.ssa Tardivo

20/03/2026 – 15.00/17.30 – Dott.ssa Dalmasso

10/04/2026 – 14.30/17.00 – Dott.ssa Dalmasso

17/04/2026 – 15.00/17.30 – Dott.ssa Tardivo

08/05/2026 – 14.30/17.00 – Dott.ssa Tardivo

15/05/2026 – 15.00/17.30 – Dott.ssa Dalmasso

Per partecipare allo sportello individuale è necessario prenotarsi via email scrivendo a:

📧 madda.tardivo@gmail.com

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo stesso indirizzo email.