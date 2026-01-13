Bra, la Giunta saluta il direttore dei Vigili del Fuoco Giovanni Mariano

Nella mattina di oggi, martedì 13 gennaio 2026, la Giunta comunale ha ricevuto il Direttore coordinatore speciale presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Cuneo Giovanni Mariano, che dopo una lunghissima carriera in divisa è andato in pensione con l’avvio del nuovo anno.

Entrato in servizio il 2 gennaio del 1980, in questi 46 anni di servizio Mariano si è trovato a fronteggiare molte delle grandi emergenze che hanno colpito il Piemonte e l’intero Paese: dalla alla tragedia del cinema Statuto a Torino al terremoto in Irpinia, dalle grandi alluvioni del Piemonte del 1994 e del 2000 al terremoto dell’Umbria, esperienza che lo ha visto dirigere il cantiere per i lavori di restauro della basilica di San Francesco ad Assisi. E mille altre emergenze dovute a crolli, scoppi, incendi o esplosioni.

“Ci è sembrato doveroso ringraziare Giovanni Mariano per quanto fatto a vantaggio del nostro territorio, e non solo, per tutti questi anni”, il commento del sindaco Gianni Fogliato. “Per l’Amministrazione braidese è sempre stato un punto di riferimento fondamentale sul tema della sicurezza, sia nei momenti di crisi che nell’organizzazione di ogni grande evento”.

Ringraziamenti a sua volta replicati dal diretto interessato: “Anche io devo ringraziare voi per il supporto dato, perché nel nostro lavoro nessuno può fare nulla senza gli altri”.