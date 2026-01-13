Diploma in quattro anni al "Giolitti Bellisario". Al via anche la “Sezione Cambridge English”

Novità nell’offerta formativa del “Giolitti Bellisario”. Con l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027 prenderanno il via due nuovi percorsi di istruzione quadriennali: uno presso l’Istituto Tecnico Agrario e l’altro presso l’Alberghiero.
Quattro anni al termine dei quali gli studenti conseguiranno il diploma e potranno scegliere di entrare nel mondo del lavoro o, in alternativa, di proseguire gli studi all’università oppure presso un ITS (Istruzione Tecnologica Superiore) nell’ambito di un percorso biennale di alta formazione, in continuità con i quattro anni conclusi.
"Una proposta – spiega la dirigente prof.ssa Donatella Garello –, che si allinea alle traiettorie formative presenti in vari Paesi europei, con positive ricadute sulla competitività degli studenti nel mondo del lavoro, nei percorsi universitari e negli ITS Academy. Il diploma a conclusione dei quattro anni assicurerà agli studenti il raggiungimento delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento previsti per i corrispondenti profili in uscita del quinto anno di corso".
Il termine per le iscrizioni alla classe prima per l’anno scolastico 2026-2027, tramite piattaforma UNICA, è il 14 febbraio. Per necessità, in fase di iscrizione, è possibile contattare la segreteria alunni del “Giolitti Bellisario” telefonando a 0174 552249 oppure scrivendo a cnis026007@istruzione.it specificando nell’oggetto “c/a Segreteria Alunni”.
A partire dall’anno scolastico 2026-2027 l’Istituto Alberghiero di Mondovì, primo nella provincia di Cuneo, attiva la “Sezione Cambridge English”: una sezione che seguirà un percorso curriculare di lingua inglese potenziato per il biennio e che proseguirà in forma extra curriculare per tutto il triennio con il supporto di docenti madrelingua esterni, per un totale di 30 ore pomeridiane.
"Combinando la preparazione agli esami di certificazione Cambridge English con materiali didattici e metodologie all’avanguardia – precisa in punto la dirigente prof.ssa Donatella Garello –, gli studenti otterranno un supporto aggiuntivo nello sviluppo delle loro competenze di lingua inglese. Un grande risultato per il nostro Istituto che continua a distinguersi nell’ambito delle metodologie didattiche proposte, sempre nell’ottica di un’offerta formativa di qualità». Sono previsti: libri dedicati, test delle 4-skills nella classe seconda ed esame “B1 Preliminary for Schools” in classe terza; possibilità di conseguire anche l’esame “B2 First for Schools” al termine del ciclo scolastico".