La “Joni Mitchell italiana” in concerto ad Arcipelago Cuneo

Arriva a Cuneo, negli spazi del Circolo Arcipelago, una delle voci più raffinate della canzone d’autore contemporanea: Erene Mastrangeli, artista torinese residente da oltre venticinque anni a Brooklyn, New York, indicata dalla rivista Jake’s Take come “la Joni Mitchell italiana”.



Il concerto si terrà domenica 18 gennaio alle ore 18.00 presso il Circolo Arcipelago, in corso Giolitti 31 a Cuneo (ingresso dal cortile di via Meucci 32/34), ed è una delle sole due date italiane del Loveshine Tour, progetto che porta dal vivo l’ultimo e acclamato lavoro discografico di Erene, Loveshine (2023), recensito con entusiasmo da riviste internazionali quali American Songwriter, Americana Highways e Guitar Girl Magazine.



Sul palco, Erene Mastrangeli – voce, chitarra e pianoforte – propone un concerto intimo e coinvolgente, in cui accanto ai brani di Loveshine trovano spazio alcune canzoni storiche del suo repertorio e nuove composizioni inedite, anticipazione dei prossimi progetti discografici.

Erene esplora le molteplici sfumature dell’amore – dall’intimità personale all’impegno sociale – attraverso testi importanti, arrangiamenti eleganti e una voce capace di emozionare nel profondo, fondendo la canzone d’autore italiana con l’anima profonda dell’Americana Music.

Ad accompagnarla in questa speciale occasione sarà Sabrina Oggero Viale, affermata cantante jazz torinese, artista eclettica e poliedrica, che arricchirà il concerto con preziose armonie vocali, dando vita a un incontro musicale di grande intensità e raffinatezza.



Nel corso della sua carriera, Erene Mastrangeli ha collaborato con artisti di rilievo internazionale quali Brad Roberts (Crash Test Dummies), Peppino D’Agostino, Daniele Sinigallia – produttore di Loveshine – Rudolph Vernaz-Colas, Pia Tuccitto, Merel Bregante, esibendosi in club iconici come il Rockwood Music Hall, il Bitter End e il Knitting Factory di New York, oltre che sui palchi di Austin, Nashville, San Francisco, Francoforte, Roma, Bologna e Firenze.

Negli Stati Uniti ha rappresentato l’Italia in numerosi eventi istituzionali, tra cui le celebrazioni della Festa della Repubblica al Consolato Italiano di New York e il lancio di Expo Milano alle Nazioni Unite.

Parallelamente all’attività artistica, Erene è una delle pochissime insegnanti di canto certificate del Metodo Lichtenberger® negli Stati Uniti.

Il concerto a Arcipelago rappresenta un’occasione unica per il pubblico cuneese di ascoltare dal vivo un’artista di respiro internazionale in un contesto raccolto e partecipato, in perfetta sintonia con lo spirito dello spazio.



L’ingresso è “up to you” ed è riservato ai soci e alle socie ARCI.