L’Alberghiero di Mondovì a lezione con l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo

Speciale lezione, lunedì mattina 12 gennaio in aula magna, per gli studenti delle classi quinte dell’Alberghiero “Giolitti Bellisario” di Mondovì, nell’ambito dell’orientamento. In cattedra relatori d’eccezione, provenienti dall’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, pronti a proporre alla giovane platea approfondimenti su Economia, Tecnologie alimentari, Ecologia e Sociologia.

L’ analisi di tematiche affini al percorso di studi ha permesso agli allievi di approfondire anche argomenti legati all’educazione civica quali: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, la sicurezza dei dati e gli “oggetti intelligenti”. L’incontro ha fornito inoltre l’occasione ai maturandi di conoscere il percorso universitario di Pollenzo, caratterizzato dalla particolare offerta capace di attrarre studenti di tante e diverse nazionalità.

"A questo primo, interessante, seminario – spiega la Dirigente prof.ssa Donatella Garello –seguirà, nei prossimi giorni, un secondo momento formativo. Il progetto, a firma dell’Università di Pollenzo, che ringrazio, concluderà con un’attività laboratoriale che i ragazzi svolgeranno presso le strutture universitarie".