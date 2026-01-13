Le copie di "Topolino", dedicate alla Città delle mongolfiere, donate alla pediatria di Mondovì

Questa mattina il sindaco di Mondovì Luca Robaldo ha consegnato le copie di Topolino, dedicate alla Città e al volo in mongolfiera, al reparto di Pediatria dell’Ospedale Regina Montis Regalis.



La consegna è avvenuta alla presenza della dottoressa Patrizia Fusco, primario del reparto, e di tutto lo staff presente, con l’obiettivo di offrire un momento di svago ai piccoli pazienti durante la degenza.



Un momento dedicato ai bambini del reparto, in linea con l’impegno di Mondovì Comune Amico della Famiglia.