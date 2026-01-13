 / Attualità

13 gennaio 2026

Mondovì, iniziati i lavori di manutenzione sul torrente Ermena

Intervento straordinario al Borgato, nei pressi dell’ITIS, in attesa dei lavori finanziati dalla Regione Piemonte

Mondovì, iniziati i lavori di manutenzione sul torrente Ermena

Nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni lavori straordinari di pulizia e di manutenzione idraulica sul torrente Ermena (principale affluente di destra dell’Ellero) con specifico riguardo al tratto che costeggia l’edificio dell’ITIS. 

Un intervento che precede i lavori più corposi che prenderanno avvio nelle prossime settimane, finanziati direttamente dalla Regione Piemonte tramite un contributo di 40.000,00 euro. 

"Continua senza sosta il percorso per la messa in sicurezza e la salvaguardia idrogeologica della nostra città - il commento del sindaco Luca Robaldo -. Il recente intervento sull’Ermena non come elemento isolato e decontestualizzato, ma come parte di una progettazione più ampia che comprende anche i finanziamenti del PNRR e il suddetto contributo regionale. Un impegno amministrativo quotidiano, insomma, per scongiurare potenziali situazioni di pericolo per l’intera comunità"


 

