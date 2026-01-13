Revello: nuovo CdA alla Casa di Riposo nel segno della continuità e dell’attenzione agli ospiti

Si è insediato giovedì 8 gennaio il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ospedale Civile ‘San Chiaffredo di Revello’, chiamato a guidare l’ente nel prossimo mandato della Residenza Sanitaria.

Nel CdA entra Laura De Angelis in qualità di nuova consigliera, subentrando a Marco Dastrù, impossibilitato a proseguire l’incarico ma che continuerà a operare nella struttura nel suo ruolo di economo.

Sono stati confermati tutti gli altri componenti del Consiglio: la presidente Silvana Sanino, il vicepresidente vicario Marco Frandino, e i consiglieri Ferruccio Porrati e Fabrizio Roagna, a testimonianza della volontà di proseguire il percorso già avviato negli anni precedenti.

Francesca Liporace direttrice responsabile della struttura: “Nel corso della prima seduta, come da prassi, il Consiglio ha provveduto all’elezione delle cariche, confermando all’unanimità Silvana Sanino alla guida della Fondazione e Marco Frandino nel ruolo di vicepresidente vicario. Una scelta che riconosce il lavoro svolto nel precedente mandato e rafforza la fiducia nella continuità amministrativa e gestionale.

Il nuovo CdA – spiega Liporace - ha ribadito l’impegno a proseguire nel miglioramento dei servizi della Residenza Sanitaria, con una sempre maggiore attenzione alla qualità della vita degli ospiti, al benessere, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, oltre al mantenimento e allo sviluppo dei rapporti con famiglie, caregiver, Comune e associazioni locali, elementi fondamentali per una gestione condivisa e radicata nel territorio”.