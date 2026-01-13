BASKET / Giovani Pantere Savigliano, un inizio 2026 tra colpi d’impresa e segnali di crescita

Giovani Pantere protagoniste di un intenso avvio di 2026, tra sorprese, conferme e qualche rimpianto sui parquet piemontesi. Dall’impresa degli Under 17 Silver contro la quotata Olimpo Alba, alla convincente affermazione degli Under 15 Gold ad Alfieri Torino, passando per le prove generose ma senza punti in classifica dell’Under 14 Gold e per le montagne russe delle categorie Under 13, il settore giovanile dell’Amatori Basket Savigliano torna in campo dopo la sosta natalizia mostrando carattere, margini di crescita e un forte spirito di squadra.

UNDER 17 SILVER

MPM SAVIGLIANO 64 – OLIMPO ALBA 58

16-17; 17-15; 15-7; 16-19.

Amatori Basket Savigliano: Amato 18; Ruffino 11, Botta 8, Giletta 8, Sogno 8, Magliano 7, Zavoreti 5, Ambrosino 4, Gjyrezi 0, Corradini 0, Rinaldi 0. All. Fiorito – Di Maria L.

Nella prima partita del 2026, l’Amatori Basket Savigliano targato MPM ospita l’Olimpo Alba. Squadra seconda in classifica che nel girone di andata aveva travolto i saviglianesi con un pesante passivo di 75 a 56.

La partita di oggi, tra le mure amiche del PalaFerrua, vedi i ragazzi Bianco/Rossi mettere in scena una partita completamente diversa da quella dell’andate e sopratutto ben diversa dall’ultima giocata nel 2025 in trasferta a Mondovì, dove la squadra era stata irriconoscibile.

Quest’oggi i padroni di casa rispondono canestro su canestro agli ospiti riuscendo a stare in vantaggio per lunghi tratti dell’incontro e fissando il punteggio sul +6 dopo essere stati in vantaggio anche sulla doppia cifra.

“Una prestazione totalmente inaspettata visti i pochi allenamenti nel periodo natalizio e soprattutto con ancora in mente l’ultima prestazione del 2025. Oggi i ragazzi sono stati davvero bravi contro un ottimo avversario dotato fisicamente e tecnicamente di ottimi elementi”.

UNDER 15 GOLD

ALFIERI TORINO 69 – LONGO SAVIGLIANO 85

Convocati: Frimpong, Pasqualetto, Depetris, Aurili, Rachidi, Pintavalle, Cravero, Allasia,

Giraudo, Cuni, Arnolfo All. Gallo, Sasia

Vittoria importante per l’Under15 Gold di Coach Gallo, fondamentale per iniziare al meglio il 2026 e il girone di ritorno. Gara fin dai primi minuti molto prolifica sotto il punto di vista offensivo, dove i saviglianesi riescono a trovare con facilità e continuità la via del canestro da ogni zona del campo. Dal punto di vista difensivo, soprattutto nei primi due quarti, le molte disattenzioni non permettono mai di scappare realmente nel punteggio; la partita verrà poi chiusa nel terzo quarto dove i saviglianesi riescono a raggiungere i 26 punti di vantaggio. Ora si torna in palestra per preparare al meglio il derby contro i Gators!!

UNDER 14 GOLD

ABS SAVIGLIANO 58 -BRA 74

18-23, 10-13, 15-25, 15-13

GATORS SAVIGLIANO 66 – MERCATO’ SAVIGLIANO 45

15-21, 16-8, 20-8, 15-8

Savigliano: Bianco, Corradini, Lissandro, Paschetta, Motta, Cappella, Monchiero, Messina, Cravero, Pasero, Frandino, Singh. All.: Abrate

Weekend “ lungo “ per l’U14 che affronta 2 partite consecutive , domenica vs Abet Bra e lunedì vs i Gators . Le Pantere ne escono senza punti in classifica ma con due valide prestazioni dal punto di vista dell’impegno e della determinazione . In entrambe le gare la superiorità fisica degli avversari ha creato sull’arco dei 40 minuti un divario marcato ma , finché le forze fisiche hanno retto , i ragazzi hanno giocato alla pari . Certamente manca ancora molto dal punto di vista qualitativo , tuttavia la sosta natalizia sembra aver portato in dono maggior spirito di squadra e voglia di lavorare insieme per raggiungere risultati positivi.

UNDER 13 GOLD

ABS SAVIGLIANO 68 – OLIMPO ALBA 59

Savigliano: Olocco , Frandino , Manzo , Singh , Barge , Giletta , Ciavarella, Lucido , Avataneo , Ambrosino, Cometto , Piola. All.: Abrate, Ambrosino

Partita dai due volti per l’Under 13 Gold dell’Amatori Basket Savigliano, che conquista una vittoria di 8 punti al termine di una gara altalenante. Buoni momenti di gioco si sono alternati a passaggi a vuoto, ma la squadra è stata brava a restare unita e a trovare lo strappo decisivo nei minuti finali.

Un successo importante, che conferma il potenziale del gruppo ma anche la necessità di lavorare sulla continuità e sulla concentrazione durante tutti i quaranta minuti.

UNDER 13 SILVER

MONCALIERI – SAVIGLIANO 48-39

16-6, 15-11, 6-13, 11-9

SAVIGLIANO: Allasia, Lentini, Marengo, Rossi, Genesi, Bernocco, Cigna, Balocco, Marcello, Origlia. Coach: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Prestazione inusuale delle giovani pantere che entrano spente, non riuscendo a concretizzare le poche occasioni create e non imponendosi in difesa. Solo nel finale si riesce ad attaccare piu concretamente e si alza la difesa arrivando a -3, ma il parziale preso nel primo quarto non permette alle pantere di agguantare gli avversari.

SAVIGLIANO – CEVA 46-63

16-10, 15-21, 9-19, 4-13

SAVIGLIANO: Allasia, Lentini, Marengo, Rossi, Genesi, Bernocco, Cavaglà, Balocco, Conterno, Origlia, Gioetti, Ghiberti. Coach: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Pantere che partono forte in attacco con un parziale di 10-2 e una buona difesa recuperando tanti palloni e sfruttando i contropiedi. L’intensità cala a fine secondo quarto e gli avversari ritornano in partita arrivando a -2 all’intervallo. Da questo punto blackout totale, con poche occasioni create.