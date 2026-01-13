Amici di Zampa: “Sterilizziamo oggi, per non rincorrere l’emergenza domani”

Ogni primavera la scena si ripete: nuove cucciolate, richieste d’aiuto che aumentano, stalli che finiscono e adozioni che non riescono a reggere il passo. Per questo Amici di Zampa ODV rilancia un appello semplice e urgente: sterilizzare i gatti è l’unico strumento davvero efficace per spezzare il ciclo di randagismo e sofferenza che si ripete anno dopo anno.

Non è una scelta “contro natura”. È, al contrario, un atto d’amore e di responsabilità verso gli animali e verso la comunità: meno cucciolate indesiderate significa meno abbandoni, meno malattie, meno incidenti, meno gatti che nascono già con un destino precario.

Perché la sterilizzazione è così importante

Le nascite possono diventare incontrollabili in poco tempo

I gatti si riproducono rapidamente: nel giro di una sola stagione le cucciolate possono moltiplicarsi. E quando ci si accorge del “problema”, spesso è già tardi: i gattini ci sono, e trovare loro una casa sicura non è semplice.

Sterilizzare significa prevenire nascite non controllate e abbandoni, ridurre il randagismo e il sovraffollamento delle colonie, proteggere la salute dei gatti, diminuendo il rischio di tumori, infezioni e malattie e infine migliorare benessere e qualità di vita.

“Un gatto sterilizzato non soffre: vive meglio e più a lungo. Un gesto responsabile oggi può salvare molte vite domani”, ricordano i volontari di Amici di Zampa.



L’appello di Amici di Zampa ODV

“Se hai un gatto di casa, anche se vive ‘in campagna’ o ‘si arrangia’, la sterilizzazione fa la differenza. E se accudisci gatti sul territorio, segnala, chiedi informazioni. Ogni cucciolata ‘in più’ occupa spazio, energie e possibilità di adozione che potrebbero salvare gatti già nati e già in difficoltà. Quindi se hai un gatto, non avere dubbi, scegli la sterilizzazione. Se conosci qualcuno che ne ha uno, condividi questo messaggio”.



Contatti

Amici di Zampa Alba ODV

Barbara: 335 6915647 - Daniela: 338 3334697 - Paolo: 347 5924197

Email: amicidizampa@tiscali.it