CORTINA: MORTE SUL LAVORO

Diciamolo...abbiamo voglia di vedere lo sport invernale...i nostri atleti, rappresentanti dell'Italia, nelle varie competizioni...non abbiamo voglia di vedere che un vigilante muore per poter lavorare.
Considerato alla stregua di un cane da guardia, a cui si dà una cuccia gelida per sorvegliare gli impianti. Non abbiamo neanche voglia di vedere che i costi sono lievitati oltre misura per costruire impianti che difficilmente serviranno, finite le Olimpiadi.
In questi giorni di temperature gelide non congeliamoci il cervello...continuiamo a pensare con la nostra testa, ad essere critici.