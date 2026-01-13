CICLISMO / Vigor Cycling, partita la preparazione: ritiro di tre giorni sulla Riviera ligure

L'anno nuovo ha salutato la preparazione della stagione ciclistica su strada con un Training Camp per la Vigor Cycling. Tre giorni di ritiro collegiale organizzati a San Bartolomeo al Mare in Liguria, al quale hanno partecipato 18 atleti, 10 della categoria allievi, 5 esordienti e 3 enduristi del sodalizio cuneese, gestiti dai direttori sportivi Michele Ancona, Gianfranco Lantermino, dai tecnici Fabrizio Solavaggione, Nicola Bima e dagli accompagnatori Giuseppe Osella e Marco Bosticchio.

Nella giornata inaugurale, debutto in sella nel 2026 con un allenamento collettivo sulla panoramica pista ciclabile della zona. Quindi successivamente, si sono formati due gruppi, uno ha affrontato la mitica salita della Cipressa rientrando in hotel dopo 60 chilometri, mentre l'altro ha compiuto un giro ad ampio raggio, pedalando complessivamente per un centinaio di chilometri.

Ricompattati i ranghi, doccia, pranzo e relax, seguiti da un debriefing e una lezione di apprendimento tecnico, ovvero la sostituzione di una camera d'aria, hanno concluso la giornata.

Ventiquattro ore dopo nuovamente tutti in sella, e stavolta in direzione dell'entroterra a causa del forte vento che soffiava lungo la costa. Anche nella circostanza situazioni diversificate con 100 chilometri per un dislivello di 2000 metri per alcuni, e 80 chilometri per un dislivello di 1400 metri per altri.

Nel pomeriggio riposo distensivo al mare. Infine, il terzo giorno sono stati 75 i chilometri per 1200 metri di dislivello effettuati da alcuni atleti, mentre gli altri hanno pedalato per 65 chilometri e 900 metri di dislivello. Sul percorso scelto in direzione di Arma di Taggia, si sono affrontate quattro salite, tra le quali nuovamente la Cipressa. Quindi gran finale per il rientro sulla pista ciclabile.

Il bilancio dei tre giorni di ritiro è da ritenersi positivo non soltanto sul piano fisico per gli allenamenti sostenuti in bicicletta, ma anche per i vari momenti di incontro e conoscenza tanto di insegnamenti tecnici, quanto per amalgamare i partecipanti. Raggiunto, per la soddisfazione dei direttori sportivi, dunque l'obiettivo di integrare "vecchi" e "nuovi" componenti delle squadre. Insomma, le basi per la nuova stagione sono state poste, non rimane che continuare.