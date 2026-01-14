ASL CN2 e le Biblioteche di Alba e Bra insieme per la salute: firmata convenzione quadro

Venerdì 9 gennaio l’ASL CN2 e le Biblioteche di Alba e Bra hanno firmato una convezione quadro per la promozione della salute e del benessere psicofisico dell’individuo e delle famiglie.

L’obiettivo condiviso è quello di riuscire a raggiungere e sensibilizzare un numero maggiore di soggetti sull’importanza del binomio cultura-salute. Leggere, ascoltare musica, partecipare a uno spettacolo teatrale, visitare un museo, sono infatti tutte azioni che arricchiscono le persone sia sul piano umano che su quello della salute, migliorando quindi le prospettive di vita.

La convezione rappresenta un primo passo nella collaborazione fra le realtà coinvolte e porterà alla realizzazione di attività e di iniziative congiunte quali: momenti informativi e di sensibilizzazione sui temi della salute, della genitorialità e della lettura precoce; incontri pubblici, eventi o percorsi di formazione in collaborazione con operatori sanitari e culturali; azioni di diffusione di materiale informativo e divulgativo nei rispettivi ambiti.

L’assessora alla Cultura Caterina Pasini e l’assessora ai Servizi Sociali Donatella Croce dicono: «La collaborazione con l’ASL CN2 e con la Biblioteca di Bra fa un grande passo in avanti con la firma della convezione quadro, ottenendo così un riconoscimento che ci permetterà di ampliare le attività di promozione della lettura e delle iniziative culturali.»