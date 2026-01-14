Attivato a Dronero uno spazio di ascolto gratuito per i genitori del territorio

Empatia, ascolto e supporto. A partire dallo scorso dicembre, è stato attivato a Dronero uno spazio d’ascolto gratuito per i genitori di studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. A condurlo le psicologhe e psicoterapeute Maddalena Tardivo ed Elisa Dalmasso.

L’iniziativa rientra nel progetto “Spazi in Ascolto”, promosso dall’Istituto Alberghiero Virginio Donadio di Dronero in collaborazione con numerosi Enti del territorio, realizzato grazie al finanziamento della Fondazione CRC. Nato con l’obiettivo di offrire ai genitori uno spazio accogliente di confronto, ascolto e supporto sulle tematiche legate alla crescita e all’adolescenza, il progetto prevede due diverse modalità di partecipazione, entrambe gratuite: incontri di gruppo oppure lo sportello di ascolto individuale

Gli incontri di gruppo sono momenti di condivisione e confronto tra genitori, guidati dalle psicologhe, su tematiche educative e relazionali legate all’adolescenza. Non vi è necessità di prenotazione e qui oltre alle dottoresse Maddalena Tardivo ed Elisa Dalmasso, di supporto è anche Carla Funari, professional gestalt counselor.

Su prenotazione è invece lo sportello di ascolto individuale: si tratta colloqui di supporto psicologico individuale rivolti ai genitori che desiderano uno spazio più riservato di ascolto e orientamento.

Tutte le attività si svolgono presso la Sala Milli Chegai, all’interno dello spazio D-Factory (sotto il teatro) a Dronero.

Calendario incontri di gruppo

(accesso libero – ore 18.00)

Venerdì 16 gennaio 2026

Venerdì 20 febbraio 2026

Venerdì 20 marzo 2026

Venerdì 17 aprile 2026

Calendario sportello di ascolto individuale

(su prenotazione – gratuito)

I colloqui individuali si tengono (su prenotazione obbligatoria gratuita) nelle seguenti date:

16/01/2026 – 15.00 /17.30 – Dott.ssa Dalmasso

/17.30 – Dott.ssa Dalmasso 23/01/2026 – 15.00 /17.30 – Dott.ssa Tardivo

/17.30 – Dott.ssa Tardivo 30/01/2026 – 15.00 /17.30 – Dott.ssa Dalmasso

/17.30 – Dott.ssa Dalmasso 13/02/2026 – 15.00 /17.30 – Dott.ssa Dalmasso

/17.30 – Dott.ssa Dalmasso 20/02/2026 – 15.00 /17.30 – Dott.ssa Tardivo

/17.30 – Dott.ssa Tardivo 06/03/2026 – 14.30 /17.00 – Dott.ssa Tardivo

/17.00 – Dott.ssa Tardivo 20/03/2026 – 15.00 /17.30 – Dott.ssa Dalmasso

/17.30 – Dott.ssa Dalmasso 10/04/2026 – 14.30 /17.00 – Dott.ssa Dalmasso

/17.00 – Dott.ssa Dalmasso 17/04/2026 – 15.00 /17.30 – Dott.ssa Tardivo

/17.30 – Dott.ssa Tardivo 08/05/2026 – 14.30 /17.00 – Dott.ssa Tardivo

/17.00 – Dott.ssa Tardivo 15/05/2026 – 15.00 /17.30 – Dott.ssa Dalmasso

Per partecipare allo sportello individuale è necessario prenotarsi via email scrivendo a: madda.tardivo@gmail.com

Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo stesso indirizzo email.