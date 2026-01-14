Cuneo brilla tra i Comuni Plastic Free 2026: la Granda premiata per la battaglia contro la plastica

Cuneo è tra i 5 Comuni piemontesi insigniti del riconoscimento Plastic Free 2026, assegnato da Plastic Free Onlus alle Amministrazioni che eccellono nella lotta all'inquinamento da plastica, con misure concrete per la sostenibilità e il coinvolgimento attivo della comunità.

Il Piemonte conferma il suo ruolo di punta nazionale, premiando Cuneo insieme a Pianezza, Rivalta di Torino, San Giusto Canavese e Torino, su un totale di 141 Comuni italiani selezionati. L'annuncio è arrivato a Montecitorio durante una conferenza stampa con l'On. Mauro Rotelli, il presidente Luca De Gaetano e i referenti regionali.

Giunto alla quinta edizione, il progetto valuta 20 criteri stringenti: dalla riduzione del monouso monouso alla regolamentazione locale, dalle campagne di sensibilizzazione alla collaborazione con i volontari Plastic Free.

Per Cuneo, il premio evidenzia l'impegno quotidiano contro l'inquinamento, premiato dalla sinergia tra Palazzo Civico e cittadini nella promozione di pratiche green.

La consegna ufficiale avverrà il 14 marzo 2026 al Teatro Olimpico di Roma, un appuntamento che celebra la Granda come modello di responsabilità ambientale per le generazioni future.