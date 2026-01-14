Fossano, il corso meccanica-energia del "Vallauri" sul podio di "Top of the pid school"

Il concorso Top of the Pid School organizzato dalla Camera di Commercio di Cuneo ha lo scopo di valorizzare e dare visibilità a progetti innovativi e sostenibili realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici cuneesi: esso consiste nell’elaborare idee creative e innovative idonee a generare valore, benessere sociale e benefici per l’ambiente.

Il Vallauri di Fossano con il corso di Meccanica Energia si è aggiudicato, per il secondo anno consecutivo, il primo premio nella categoria “Sostenibilità ambientale” con il progetto TALKING GARDEN coordinato dal professor Roberto Conte. Gli allievi del settore meccanica energia della ex classe 5A Francesco, Costantino, Gabriele Bertaina. Francesco Parola, Emiliano Seggio e della attuale classe 5A Energia Stefano Nota e Leroy Ghigo hanno realizzato il dispositivo “The talking garden” – “L’ orto parlante”: un bio-orto/giardino modulare ad autoirrigazione automatizzato con stazione di rilevamento delle condizioni termoigrometriche delle piante e delle impurità dell’aria gestibile da remoto ed alimentato da energia solare. Utilizzabile in esterno, in interno o su balcone e in grado di autoirrigarsi a seconda delle necessità.

Nella categoria “Sostenibilità sociale” il corso di Meccanica Energia del Vallauri si è anche aggiudicato il secondo premio con il progetto CARTY X coordinato dal professor Mario Milanesio.

I ragazzi Samuele Ballario, Giacomo Bassignana, Davide Bruzzese, Enrico Ghione del settore Meccanica Energia e Simone Costantino del corso Informatica hanno invece realizzato un carrello della spesa in grado di seguire una persona in giro per le corsie di un supermercato assistendola nella deambulazione e nel trasporto dei beni acquistati. Tecnologia che aiuta le persone. CartyX può facilitare la spesa a chi ha difficoltà motorie, riducendo sprechi e migliorando l’accessibilità. Grande soddisfazione per i ragazzi del Vallauri che si sono aggiudicati il primo e il secondo premio rispettivamente di 2.500 e 1.500 euro.