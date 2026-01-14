"Teste Fiorite": a Rifreddo una rassegna per crescere insieme, tra stupore e curiosità

A Rifreddo sta per sbocciare una nuova rassegna culturale pensata per i più piccoli e per chi cresce insieme a loro. Si chiama “Teste Fiorite – la cultura dei piccoli”, un progetto dell’Associazione Giovani di Turno, nato dal desiderio di creare spazi in cui bambine e bambini possano incontrare la cultura come esperienza viva, condivisa e sorprendente.

“Teste Fiorite” è molto più di un calendario di eventi: è un invito a fermarsi, ad ascoltare, a fare domande e a guardare il mondo con occhi curiosi. Teatro, letture, cinema, arte, natura, astronomia e filosofia diventano strumenti per esplorare la realtà, stimolare l’immaginazione e coltivare il piacere della scoperta fin dalla giovane età. Al centro della rassegna ci sono le domande dei bambini e delle bambine, il loro stupore e il valore dell’esperienza vissuta insieme, adulti e piccoli, come comunità.

Gli appuntamenti si svolgeranno tra gennaio e maggio 2026, presso il Rifreddo Landscape Lab, in Via Provinciale 22 a Rifreddo, luogo che diventa casa e punto di partenza per un percorso culturale aperto e inclusivo.

Si comincia il 24 gennaio 2026 con un laboratorio di lettura in collaborazione con Babalibri: “Qualcosa di gentile” sarà una storia da ascoltare, leggere e trasformare in un’esperienza condivisa, capace di parlare di emozioni e relazioni attraverso la forza dei libri. A febbraio, il 20, lo sguardo si alzerà verso il cielo con una serata astronomica guidata da Elena Paschetta, per imparare a riconoscere stelle e costellazioni e riscoprire il fascino dell’osservazione notturna.

Il viaggio tra le storie proseguirà il 21 marzo con un nuovo laboratorio di lettura insieme a Stefania Di Loreto e alla casa editrice Mimebù, dove le parole diventano semi da cui nascono racconti, immagini e nuove domande. Ad aprile, il 2, la rassegna si aprirà ancora di più alla comunità con una proiezione cinematografica di Pasqua: un pomeriggio di film e merenda condivisa, pensato per grandi e piccoli, per vivere il cinema come momento di incontro e convivialità.

Il 12 aprile sarà dedicato all’immaginazione e al pensiero filosofico con la mappatura utopica guidata da Gaia Giovine Proietti: un laboratorio che unisce disegno, idee e riflessione per immaginare mondi possibili e desiderabili, partendo dal territorio e dalle visioni dei bambini. A maggio, il 10, spazio al teatro itinerante con lo spettacolo “Topi con la pelliccia” della compagnia Compagni di Viaggio, un’esperienza in movimento che si concluderà con una merenda finale.

La rassegna si chiuderà il 24 maggio con una camminata in natura insieme all’Associazione Vesulus, tra esplorazioni, giochi e scoperte all’aria aperta, per riscoprire il legame tra corpo, ambiente e conoscenza.

Con “Teste Fiorite”, l’Associazione Giovani di Turno ribadisce la propria idea di cultura come pratica quotidiana, accessibile e condivisa, capace di mettere al centro i bambini e le loro domande, ma anche di coinvolgere famiglie e cittadini in un percorso comune. Perché crescere è un’avventura che non si affronta da soli. E perché le teste, quando incontrano storie, esperienze e relazioni, possono davvero fiorire.

Per rimanere aggiornati su tutte le attività dell’associazione, è possibile scrivere a giovaniditurno@gmail.com, o unirsi alla community Instagram [@giovaniditurno] o WhatsApp attraverso il link disponibile sulla pagina Instagram.