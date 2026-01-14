Fossano, scontro tra tre veicoli in viale Regina Elena: traffico bloccato ma nessun ferito grave

Un violento scontro tra tre veicoli si è verificato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026, intorno alle 16 lungo il centrale viale Regina Elena, paralizzando temporaneamente la circolazione nel cuore della città.

Sul posto sono intervenuti con prontezza i Vigili del Fuoco con una squadra da Busca per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati, due autoambulanze del 118 con personale medico a bordo e le Forze dell'Ordine per i rilievi e la gestione del traffico.

Fortunatamente non si registrano feriti gravi: i sanitari hanno prestato le prime cure sul luogo. La Polizia Locale e i Carabinieri hanno bloccato la strada per il tempo necessario alla rimozione dei veicoli, svolgendo gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell'incidente.