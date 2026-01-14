Cherasco, al via "Contaminazioni 2026": cultura e territorio protagonisti fino a giugno

Prende il via la 2ª edizione di "Contaminazioni", il progetto culturale promosso dal Comune di Cherasco che riunisce eventi e iniziative pensati per valorizzare il territorio e stimolare una partecipazione ampia e condivisa della comunità.

Il cartellone rinnova e rafforza appuntamenti ormai consolidati, come l'Università della terza età, preziosa occasione di arricchimento personale e culturale, e la rassegna musicale "D'accordi", realizzata in collaborazione con il Comune di Dogliani. Si tratta di un percorso musicale fatto di concerti itineranti, che si svolgono a domeniche alterne nelle due città, con l'intento di creare un ponte culturale e umano attraverso il linguaggio universale della musica.

Questa nuova edizione si apre anche a importanti elementi di novità, espressione di una visione della cultura ampia e inclusiva. Il programma propone tre incontri di approfondimento dedicati al tema del "contemporaneo", pensati come momenti di confronto sulle trasformazioni e le sfide del presente. Trova spazio inoltre un significativo racconto sulle Botteghe che un tempo animavano i portici e le vie di Cherasco, restituendo memoria e valore a una parte fondamentale dell'identità cittadina. Prosegue infine, grazie alla collaborazione con il Lions Club Cherasco, il progetto "La cura", iniziativa culturale e sociale che ogni anno si rivolge a una specifica fascia della popolazione, ponendo attenzione ai suoi bisogni e alle sue fragilità.

«Con 'Contaminazioni' la città di Cherasco rinnova e rafforza una visione chiara: la cultura non è solo un insieme di eventi, ma un vero e proprio strumento di crescita collettiva, capace di generare coesione sociale, favorire il dialogo tra generazioni e stimolare processi di innovazione – afferma Mara De Giorgis, delegata alla Cultura –. Crediamo in una cultura accessibile, inclusiva e partecipata, che sappia parlare a pubblici diversi: ogni appuntamento in programma è stato pensato come uno spazio di incontro e di confronto, dove idee, esperienze e sensibilità differenti possano contaminarsi e arricchirsi reciprocamente. Attraverso la musica, il racconto del territorio, la riflessione sul presente e l'attenzione alle fragilità, Contaminazioni diventa un percorso condiviso che mette al centro le persone e il valore delle relazioni. Con questo spirito invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, a sentirsi parte attiva di un progetto culturale che appartiene a tutti e che cresce grazie al contributo di ciascuno».

La rassegna di concerti, realizzata in collaborazione con il Comune di Dogliani, parte dal presupposto che la musica costituisce la forma più immediata di contaminazione, capace di superare barriere linguistiche e geografiche. Che si tratti di musica classica, jazz, folk o moderna, ogni ascolto porta con sé una cultura da scoprire, e l'ascoltatore diventa parte di un'esperienza condivisa che lascia un segno profondo nella memoria collettiva della città.

I concerti, tutti alla domenica pomeriggio alle ore 17, si tengono alternativamente a Dogliani presso il Teatro della Sacra Famiglia e a Cherasco presso la Chiesa di San Gregorio. Il calendario prevede: il 15 febbraio a Dogliani il Modern Free Duo in un concerto a lume di candela; l'1 marzo a Cherasco il Platini Duo; l'8 marzo a Dogliani il Duo Cantamessa/Colonna; il 15 marzo a Cherasco ci saranno Leonardo Platini al flauto, Giacomo Platini al pianoforte, B.Bruni con l'orchestra d'archi e Mauro Pavese come tromba solista; il 22 marzo a Dogliani il duo Silvia Storchi e Valter Protto; il 29 marzo a Cherasco, alle ore 21, il Ten String Duo in un concerto a lume di candela.

Sempre a cura di Flavio Russo, quest'anno gli incontri riguardano le botteghe di una volta a Cherasco, con i loro locali, personaggi, odori, suoni e curiosità. Cherasco tra Ottocento e prima metà del Novecento era una città viva, artigiana, minuta e densissima di relazioni, con un numero impressionante di botteghe rispetto agli abitanti. Ogni isolato ne ospitava più d'una, spesso al piano terra delle case, con l'abitazione e il laboratorio sul retro. Le botteghe non erano solo commercio, ma veri e propri luoghi sociali, di notizie, di discussione e di osservazione.

Il ciclo si intitola "C'erano a Cherasco 147 botteghe" e prevede tre incontri nell'Auditorium comunale alle ore 21 nei mercoledì dell'11, 18 e 25 marzo. Chiude il percorso l'incontro "La primavera è nell'aria", sempre con Flavio Russo, domenica 12 aprile alle ore 16.30 nell'Auditorium comunale.

Tre appuntamenti dedicati agli elementi estetico-culturali che il Novecento ha trasmesso al presente. Emanuela Genesio, docente di Fenomenologia delle Arti Contemporanee, artista e formatrice Yoga-Qigong, insieme agli architetti Luigi Ferrando e Danilo Manassero, esplorerà il contemporaneo come uno spazio-tempo illuminabile solo a tratti, una luce "in viaggio verso di noi". Ispirandosi a Giorgio Agamben, questo riverbero "anacronistico" diventa strumento poetico per leggere il presente attraverso arte, artigianato, architettura, musica e cinema.

Gli incontri si svolgeranno nella Sala del Consiglio di Palazzo Comunale alle ore 21: sabato 11 aprile con Danilo Manassero ed Emanuela Genesio; venerdì 22 maggio con Emanuela Genesio; giovedì 18 giugno con Luigi Ferrando.

Appuntamenti pensati come esperienze uniche in cui il contenuto e il significato emergono dall'incontro tra persone, idee e tempo presente, rendendo ogni edizione diversa e speciale. Sono tre incontri alle ore 21 nella Sala del Consiglio del Municipio: venerdì 13 febbraio sulla storia del Museo del vetro di Altare con Alberto Saroldi e Adriani Frumento; venerdì 27 febbraio dedicato a "L'uomo dei prodigi. La vita di Gustavo Rol nelle parole del suo medico personale" con Chicco Manera; domenica 8 marzo sul tema "L'istante imperfetto" con Nora Grant.

Il progetto "La cura", in collaborazione con il Lions Club Cherasco, è rivolto a una parte di popolazione che merita particolare attenzione. Quest'anno si svolge nella Casa di Riposo di Cherasco con la proiezione di docufilm dedicati ai tempi passati. Il 26 novembre 2025 è stato trasmesso "Venire al mondo. Le levatrici del Novecento" di Remo Schellino, mentre mercoledì 21 gennaio alle ore 15 sarà proiettato "Stare al mondo", sempre di Remo Schellino.

A questo ricco programma culturale si aggiungono gli incontri dell'Unitrè in collaborazione con l'Arci Bra, rivolti a tutti e per tutte le età, gratuiti, che si svolgeranno dal 15 gennaio al 19 marzo. Le lezioni si terranno a Cherasco nella Sala del Consiglio e a Roreto di Cherasco al Centro d'incontro, a giovedì alternati nel pomeriggio dalle ore 15 alle 17, e tratteranno argomenti di diversa natura per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti.