Borgo: dopo le dimissioni di Bassino, Borgogno rinuncia e lascia spazio a Ferracciolo

Dopo le dimissioni del consigliere comunale di minoranza del gruppo “La Torre” Marco Bassino, il posto tra gli scranni sarebbe toccato a Marco Borgogno. Figura ben nota a Borgo San Dalmazzo per aver guidato 20 anni il Comune, dal 1982 al 2002.



(In foto l'ex sindaco di Borgo San Dalmazzo Marco Borgogno)

Lunedì, 12 gennaio, all'ufficializzazione del congedo di Bassino, Borgogno si era preso del tempo per elaborare la propria decisione nel merito e a distanza di qualche ora fa sapere: “Sono stato in Comune a ragionare con la sindaca Robbione e invierò rinuncia all'incarico”.



Con questo passo entra dunque in gioco, come ipotizzato nelle scorse ore dal nostro giornale, Luca Ferracciolo, 53 anni, operaio genovese e residente a Borgo San Dalmazzo da oltre 30 anni. Ben inserito nel tessuto politico locale vanta una solida collaborazione con il sindaco di Valdieri Guido Giordana e compare tra le fila del gruppo cuneese di Fratelli d'Italia. Con orgoglio fa parte del gruppo alpini locale con cui condivide valori e impegno sociale.

(In foto Luca Ferracciolo)

Alla notizia dell'eventualità di far il suo ingresso in Consiglio comunale a Borgo, Ferracciolo con consapevolezza e pragmatismo aveva dichiarato: “Se anche avrò poco tempo, svolgerò il mio ruolo con lo stesso impegno dimostrato al fianco di Bassino e Borgogno finora, nel segno della continuità nell'interesse della comunità”.



Il prossimo anno, nel 2027, infatti, Borgo San Dalmazzo tornerà a votare per eleggere il proprio sindaco e Consiglio comunale.