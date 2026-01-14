"Sicuri in Montagna d'inverno" giunge alla 26ª edizione: domenica 18 gennaio doppio appuntamento nel Cuneese

Torna anche quest'anno la giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale in montagna, organizzata dal Club Alpino Italiano e dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. L'iniziativa, che nel 2026 giunge alla 26ª edizione e si conferma con il nome "Sicuri in Montagna d'Inverno", coinvolgerà domenica 18 gennaio oltre 30 località alpine e appenniniche in diverse regioni italiane.

In provincia di Cuneo, la XVI^ Delegazione del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese organizza due appuntamenti paralleli, dalle ore 10 alle 14, aperti gratuitamente a tutti: alla Baita Monte Pigna in località Lurisia (Roccaforte Mondovì) e alla Locanda di Upega nella frazione Upega di Briga Alta.

Durante la giornata saranno proposte prove pratiche sul campo che includeranno: chiamata di soccorso, valutazione del rischio valanghe, tecniche di autosoccorso con ARTVA (Apparecchio di Ricerca Travolti in Valanga), pala e sonda, dimostrazione dell'Unità Cinofila Valanga, movimentazione con ramponi ed elementi di primo soccorso.

Per chi sceglierà la location di Lurisia, sarà possibile raggiungere la Baita Monte Pigna con salita e discesa pedonale in cabinovia al costo di 10 euro.

Informazioni e contatti

Per maggiori dettagli è possibile contattare:

Carlo Avagnina: 334 7002495 (Monte Pigna)

Piero Macagno: 329 6764688 (Monte Pigna)

Davide Boglio: 348 7259556 (Upega)

Silvano Odasso: 335 5745001

La giornata nazionale conferma quest'anno il nome adottato nel 2025 per rappresentare la crescente varietà di attività praticate nella stagione fredda e l'evoluzione delle criticità legate alle mutate condizioni ambientali. Saranno affrontati tutti i pericoli tipici dell'inverno: valutazione delle condizioni nivometeorologiche, gestione del freddo e dell'ipotermia, scivolate su neve e ghiaccio, incidenti su cascate di ghiaccio e rischio valanghe.

«Questa stagione invernale oramai avviata ci dimostra, ancora una volta, innevamenti irregolari lontani dalle nostre aspettative, tanto che la neve "la si va a cercare dove c'è". Questa smania, a volte, è difficile da controllare e rischia di offuscare l'indispensabile valutazione preventiva dei pericoli oggettivi e dei rischi sostenibili per effettuare un'escursione in ragionevole sicurezza – afferma Elio Guastalli, responsabile del progetto "Sicuri in Montagna" –. Non dimentichiamo poi che oltre al problema legato alle valanghe c'è molto altro che preoccupa: noi vogliamo tenere alta l'attenzione anche per gli incidenti su cascate di ghiaccio, per i problemi legati all'ipotermia, per le scivolate su terreno ghiacciato perché, in base agli interventi di soccorso, queste casistiche sono paradossalmente più preoccupanti delle valanghe».

Negli ultimi anni si registra un uso sempre più diffuso di strumenti digitali - dai social alle app di navigazione outdoor, fino all'intelligenza artificiale - utilizzati per programmare le uscite. «Soprattutto i giovani cercano notizie sui social o interrogano l'intelligenza artificiale – prosegue Guastalli –. Frugando nel web non è difficile verificare che molte volte le salite di un certo impegno alpinistico vengono declassate a banali "gite" e i consigli che propone l'AI non sempre sono così intelligenti».

Questi strumenti, pur rappresentando un supporto utile, spesso propongono itinerari non adeguati al livello dell'escursionista o non tengono conto delle condizioni invernali reali, della stagionalità e delle tempistiche sostenibili. La sicurezza rimane invece strettamente legata alla preparazione personale, alla capacità di valutare le proprie competenze, alla conoscenza dei pericoli specifici dell'inverno e all'equipaggiamento adeguato.

Parlare di prevenzione rimane fondamentale anche in località caratterizzate da innevamenti irregolari o inferiori alla media: la scarsità di neve non elimina il rischio, anzi rende più frequenti superfici dure e insidiose, aumentando l'esposizione a incidenti da scivolata.

Una novità dell'edizione 2026 sarà la distribuzione di card informative in formato tascabile, pensate per essere conservate nel portafoglio e contenenti indicazioni essenziali per la sicurezza in montagna, i numeri di emergenza e le regole di comportamento in caso di incidente.