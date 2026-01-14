CALCIO FEMMINILE / La Freedom FC Women si rinforza, ecco Danila Zazzera

La Freedom FC Women è lieta di annunciare l'ingaggio di Danila Zazzera: calciatrice dalle spiccate doti offensive e di grande tecnica, classe 1998, può ricoprire sia il ruolo di attaccante che di trequartista e mezz'ala.

Cresciuta nell'Inter, in carriera ha vestito le maglie di squadre come Fiorentina, Sassuolo, Arezzo, Brescia: nella stagione 2024-25 ha militato nel Parma, conquistando la promozione in Serie A.

Ora, l'avventura cuneese alla Freedom FC Women, un importante innesto fortemente voluto dal Presidente Danilo Merlo per aggiungere un'altra pedina di spessore alla rosa:

Danila si sta allenando con il gruppo da alcuni giorni e sarà già a disposizione di mister Vincenzo De Martino per la sfida di sabato 17 gennaio con il Trastevere.