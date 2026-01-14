La squadra B della nazionale di skicross sulle piste di Limone Piemonte

La LIFT S.p.A., società che gestisce gli impianti di risalita di Limone Piemonte, ha ospitato la Squadra B della nazionale di skicross per un intenso allenamento sulle piste della Riserva Bianca.

Il raduno si è svolto in condizioni ideali, con neve particolarmente fredda che ha permesso agli atleti di ottenere risposte tecniche molto positive. Grazie a un accurato lavoro di preparazione della pista e a mirati accorgimenti, il tracciato si è dimostrato subito performante e adatto alle esigenze di una squadra di alto livello.

L’allenatore responsabile della squadra B, Riccardo Croese, ha espresso grande soddisfazione per la qualità dell’allenamento svolto a Limone: "La pista presenta un livello tecnico elevato, con elementi di velocità e passaggi impegnativi che consentono di lavorare in modo efficace sia sugli aspetti tecnici, come la gestione delle curve, sia su quelli prestazionali. In particolare, la parte alta del tracciato ha offerto spunti importanti per affinare sensibilità e controllo, aspetti fondamentali nel percorso di crescita degli atleti".

Durante il raduno hanno lavorato otto atleti, impegnati in diverse discese e test, con l’obiettivo di osservare più soluzioni e varianti di gara. Un’attività che si inserisce nel percorso di accompagnamento verso i livelli più alti del circuito internazionale, anche in vista dei prossimi impegni in Coppa Europa.

Croese ha inoltre sottolineato il valore logistico di Limone Piemonte: "La vicinanza alle principali sedi di gare europee dello skicross permette di ottimizzare tempi di viaggio e carichi di lavoro, rendendo la località particolarmente strategica per la preparazione in questa fase della stagione".

Anche l’AD di LIFT S.p.A., Antonella Zanotti, ha espresso grande soddisfazione per aver ospitato atleti e tecnici, sottolineando l’orgoglio di poter contribuire alla preparazione di squadre di alto livello e auspicando di poterli rivedere presto sulle piste di Limone Piemonte.