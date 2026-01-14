Premio “Promessa dell’anno”: il CONI assegna il riconoscimento a Lucia Tassinario della ValleBelbo Sport

In occasione dell’inaugurazione dell’anno sportivo piemontese, il Comitato Regionale del CONI assegnerà le benemerenze e i riconoscimenti ai profili sportivi di maggior rilievo che si sono distinte in ambito nazionale e internazionale.

In questa circostanza, a cui è annunciata la presenza del Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, Lucia Tassinario, atleta della ValleBelbo Sport tesserata per la franchigia del Team Dimensione Nuoto, riceverà il premio “Promessa Piemontese dell’Anno 2024” con le seguenti motivazioni: “Per i risultati conseguiti che costituiscono vanto ed orgoglio per l’intero movimento sportivo regionale e dimostrano come sia possibile concepire obiettivi ambiziosi, e quindi perseguirli ed ottenerli, grazie al lavoro e all’impegno costante e giornaliero. Sarà, pertanto, un vero piacere poterTi celebrare nel corso della consueta Cerimonia annuale del CONI CR Piemonte e quindi dimostrare la dovuta gratitudine verso chi, ogni giorno, rende vivo il movimento sportivo regionale e porta i colori del Piemonte agli allori nazionali e internazionali”.

La cerimonia di svolgerà domani, giovedì 15 gennaio, alle ore 17:30, presso il Teatro Comunale di Casale Monferrato.