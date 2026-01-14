SCI ALPINO / Coppa Europa, Corrado Barbera 18° nello slalom di Crans Montana

Tommaso Saccardi recupera cinque posizioni nella seconda manche e sale sul terzo gradino dello slalom di Coppa Europa di Crans Montana: la seconda ed ultima prova della tappa del circuito continentale ospitata dalla località elvetica ha visto l’emiliano centrare il terzo podio personale della carriera, dopo il successo di Levi del novembre 2024 ed il secondo posto ottenuto in Val di Fassa poche settimane or sono. Ottavo a metà gara, Saccardi è abile a risalire la china e chiudere la sfida elvetica con un ritardo di 1″37 nei confronti del francese Antoine Azzolin, vincitore con il tempo di 1’45″96 dopo essere stato al comando delle operazioni sin dalla prima discesa. Nel mezzo, a 1″23, la piazza d’onore va all’altro transalpino Auguste Aulnette.

Seconda manche in risalita anche per Matteo Canins, ottavo a 1″91, e per Stefano Pizzato, decimo a 2″25 che recuperano rispettivamente due e otto posizioni rispetto a quanto fatto nella prima.

A seguire, Corrado Barbera è diciottesimo, con Francesco Zucchini 31esimo.

Il norvegese Grahl-Madsen, uscito nella seconda manche, mantiene il comando della classifica di specialità con 305 punti ma vede Aulnette avvicinarsi (286); Saccardi è quinto a quota 190. Discorso analogo anche nella generale: Grahl-Madsen guida con 485 seguito da Aulnette (357) mentre Tobias Kastlunger scivola al terzo posto con 280.

Il prossimo appuntamento di Coppa Europa è in programma nell’austriaca Pass Thurn: venerdì 16 gennaio si recupererà il superG non disputato a Wengen, mentre tra il 18 ed il 19 gennaio sono in programma due discese.