SCI ALPINO / Melissa Astegiano torna alla vittoria nel secondo gigante FIS di Sestriere

Vittoria e importante iniezione di fiducia per Melissa Astegiano che si è imposta martedì 13 gennaio, sulla pista olimpica Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere, nel secondo Gigante FIS valido per la classifica del Grand Prix Italia Dicoflor femminile.

La carabiniera limonese ha chiuso la sua gara con il tempo totale di 2’,09”,83/100 e ha staccato di 2/100 la svizzera Lara Baumann dello Ski Club Appenzell, che a Sestriere aveva vinto solo 24 ore prima. A completare il podio l’andorrana Iria Medina Girones del Soldeu Esquì Club, staccata di 17/100. Ai piedi del podio per soli 5/100 la francese Laurine Lugon-Moulin del Club des Sports de Chamonix, quinta la finanziera brianzola Sofia Parravicini, che ha anche vinto la tappa del Grand Prix Italia Giovani. Sesta l’altra francese Carmen Haro del Club des Sports de Tignes, settima l’azzurra mantovana Francesca Fanti dello Sci Club CAI Mantova, ottava assoluta Arianna Putzer dello Sci Club Gardena Raiffeisen, che è anche prima tra le Aspiranti e seconda nel Grand PrixItalia Giovani. Al nono posto assoluto la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana staccata di 84/100, al decimo Nora Pernitsch dello Ski Club Übertsch-Unterland, terza nel Grand Prix Italia Giovani.

A completare il podio delle Aspiranti troviamo le due trentine Lavinia Paci dello Fiamme Oro e Azzurra Ines Leonardi dello Sporting Campiglio, rispettivamente quattordicesima e diciassettesima assoluta. Da annotare ancora il sedicesimo posto della cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato, il ventesimo della pragelatese Ludovica Bianco Dolino dello Sci Club Sestriere, il ventottesimo della verzuolese Marta Mattio del Sestriere che è anche settima delle Aspiranti (sesta delle italiane), il ventinovesimo della grugliaschese Eleonora Zanetti dell'Equipe Beaulard e infine il trentaseiesimo posto assoluto e nono tra le Aspiranti della torinese Bianca Maria Rainelli dell’Equipe Beaulard.



