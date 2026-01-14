 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 14 gennaio 2026, 12:59

SCI DI FONDO / Nel fine settimana la tappa di Oberhof di Coppa del mondo, Martino Carollo presente

Sono tredici gli atleti azzurri convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer

Martino Carollo

Martino Carollo

Recuperato lo sforzo del Tour de Ski, la Coppa del Mondo torna protagonista nel fine settimana con la tappa che a Oberhof, in Germania, proporrà una sprint in tecnica libera ed una prova individuale in tecnica classica sulla distanza di 10 chilometri. 

Sono tredici gli atleti azzurri convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer: Federico Pellegrino, Martino Carollo, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini, Michael Hellweger, Giandomenico Salvadori, Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent e Iris De Martin Pinter.

Federico Pellegrino ha saputo salire due volte in carriera sul podio di Oberhof, individualmente nella sprint del dicembre 2013 (proposta come tappa del Tour de Ski) e nel gennaio del 2024 nella staffetta insieme a Dietmar Nöckler, Elia Barp e Simone Daprà. Sempre in Coppa del Mondo, nel complesso Oberhof ha visto l’Italia salire sul podio in altre tre occasioni con la vittoria firmata da Cristian Zorzi e Giorgio Di Centa nella team sprint del 2003, il secondo posto di Arianna Follis nella 5 km del 2009 ed il terzo di Marianna Longa nell’inseguimento del 2011.

fisi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium