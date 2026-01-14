SUPERLEGA / Stasera a Cuneo arriva la capolista Perugia: obiettivo divertirsi e far divertire

La SuperLega torna protagonista questa sera, mercoledì 14 gennaio, con il turno infrasettimanale valido per la 16ª giornata di campionato, quinta del girone di ritorno.

Dopo il convincente successo per 3-0 nello scontro diretto contro Grottazzolina, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo è chiamata a un’altra serata di grande volley davanti al proprio pubblico, anche se l’ostacolo che si presenta appare dei più ardui.

Alle 20.30, al Palasport di San Rocco Castagnaretta, arrivano infatti i campioni del mondo della Sir Susa Scai Perugia. La formazione guidata da Angelo Lorenzetti comanda la classifica di SuperLega con 38 punti, due in più del tandem formato da Verona e Trento, e si presenta in Piemonte con un roster che fa tremare i polsi.

A guidare l’orchestra c’è il palleggiatore della Nazionale Simone Giannelli, affiancato da autentici “martelli mondiali”: dall’opposto Ben Tara alle bande Kamil Semeniuk e Oleh Plotnytskyi, passando per i centrali Roberto Russo e Agustin Loser, fino al libero Massimo Colaci.

Cuneo proverà comunque a dire la sua contro questa autentica corazzata, gettando in campo cuore e grinta, con la consapevolezza di non avere nulla da perdere. L’obiettivo principale sarà quello di divertirsi e far divertire il pubblico, che, nonostante il turno infrasettimanale, è atteso in buon numero sugli spalti.

La partita fondamentale era quella di sabato scorso contro la Yuasa Battery Grottazzolina, e Cavaccini e compagni l’hanno portata a casa, mettendo un altro solido mattoncino nella costruzione della salvezza. Questo consente ora ai biancoblù di affrontare la sfida con maggiore scioltezza.

All’andata, al PalaEvangelisti, non ci fu storia: un secco 3-0 per Giannelli e compagni, nel mezzo di una settimana complicata per la squadra di Matteo Battocchio, rimasta in giro per l’Italia per diversi giorni e culminata poi con la vittoria per 3-0 sul campo di Grottazzolina la domenica successiva. Un remake, dunque, con la speranza di un copione diverso.

La società biancoblù comunica inoltre che, per disposizione della Lega Pallavolo Serie A, gli allenamenti di rifinitura del mattino sono a porte chiuse: non sarà quindi possibile assistere alla seduta odierna della Sir Susa Scai Perugia al palasport.

Le altre gare in programma nella giornata sono Verona-Padova, Milano-Piacenza, Modena-Trento, Grottazzolina-Civitanova e il particolarmente interessante scontro diretto, in chiave salvezza, tra Cisterna e Monza, match che interessa da vicino anche la formazione cuneese.