 / 

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

| 14 gennaio 2026, 13:06

Pensa di aver vinto, ma si sbaglia: Ofner 'fregato' da super tie break agli Australian Open

Pensa di aver vinto, ma si sbaglia: Ofner 'fregato' da super tie break agli Australian Open

(Adnkronos) -

Esulta per essersi qualificato agli Australian Open, anzi no. È successo a Melbourne durante l'ultimo turno delle qualificazioni al primo Slam della stagione, al via domenica 18 gennaio, nel match tra l'austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Nishesh Basavareddy. Al decisivo super tie break, dopo aver vinto un set ciascuno, Ofner mette a segno il punto del 7-1 ed esulta avvicinandosi a rete per stringere la mano all'avversario, convinto di aver vinto la partita. 

Peccato però che il super tie break prevede che si arrivi a 10 punti, e non ai canonici 7, motivo per cui l'arbitro ha guardato l'austriaco, un po' sbalordito, e gli ha detto: "Non ancora". Ofner è quindi tornato a rete, allargando le braccia sorpreso e un po' deluso, e ha subito la rimonta di Basavareddy. 

Il giovane statunitense ha infatti raggiunto l'australiano sull'8-8, con la partita che è continuata ai vantaggi. Ofner si è conquistato due veri match point, Basavareddy li ha annullati tutti con il servizio e ha piazzato il mini break decisivo, chiudendo quest'incredibile sfida 13-11 e volando nel tabellone principale degli Australian Open. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium