Riso, Bergesio (Lega): “Bene l’impegno del Governo con l’UE ma serve più reciprocità”

"La clausola di salvaguardia inserita nel nuovo Regolamento sulle preferenze generalizzate (SPG) è uno strumento spuntato. Fissare la soglia di attivazione a 561.000 tonnellate significa, nei fatti, rendere l'intervento inapplicabile mentre il nostro mercato è già sotto scacco".

Lo dichiara il Senatore Giorgio Maria Bergesio, Vicepresidente della Commissione Attività Produttive e responsabile Agricoltura della Lega, replicando alla risposta del Masaf all'interrogazione presentata da Bergesio sul comparto risicolo.



Pur apprezzando l'attenzione del Masaf, Bergesio ha evidenziato come le importazioni da Cambogia e Myanmar (+10% nel 2025) stiano affossando i prezzi di eccellenze come Carnaroli e Arborio.

“L’intesa UE non garantisce una protezione reale - ha spiegato il Senatore -. Servono soglie di salvaguardia realistiche e automatiche prima dell'approvazione definitiva del Regolamento".

Bergesio ha poi sollevato il tema della reciprocità, citando accordi come il Mercosur: "Non è tollerabile imporre standard severissimi ai nostri agricoltori e poi aprire a chi produce senza regole. Serve maggiore equità".

In conclusione, il Senatore ha sollecitato interventi strutturali su infrastrutture irrigue e crisi idrica: "La risicoltura italiana è un pilastro economico e paesaggistico, non può essere sacrificata a politiche commerciali europee miopi".