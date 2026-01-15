Ceva, in distribuzione calendari e kit per la differenziata

Nei prossimi giorni verrà effettuata a Ceva la distribuzione del materiale per la raccolta differenziata.

Il calendario ed i sacchi per le diverse frazioni di rifiuto saranno disponibili per il ritiro presso la ex-ILSA, in piazza don Bado, nei seguenti orari di consegna: mercoledì 21 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19; venerdì 23 gennaio dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato 24 gennaio dalle 9 alle 13. Per chi non riuscisse a effettuare il ritiro in tali date sarà possibile recarsi all’ecosportello (area industriale, via Einaudi 82) negli orari di apertura previsti (lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 9 alle 12 e il mercoledì dalle 8 alle 13), preferibilmente munito di avviso di pagamento per accelerare le operazioni di consegna.

Si ricorda a tutti gli utenti che per il mese di gennaio 2026 sarà ancora in vigore il calendario della raccolta differenziata 2025. Da febbraio sarà pienamente operativo il nuovo calendario di raccolta, pubblicato inoltre sul sito ufficiale del Comune di Ceva.