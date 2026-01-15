Conclusi i lavori per la nuova condotta fognaria Limone–Vernante dopo i danni della tempesta Alex

Si sono conclusi con largo anticipo i lavori di realizzazione della condotta fognaria Limone–Vernante, un intervento strategico per il ripristino e il miglioramento delle infrastrutture idriche del territorio, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’opera si è resa necessaria a seguito del grave evento alluvionale del 2–3 ottobre 2020, che aveva divelto la preesistente condotta fognaria posata in sinistra orografica del corso d’acqua, compromettendone la funzionalità. Il nuovo tracciato è stato realizzato lungo la Strada Statale n. 20, soluzione che ha consentito di incrementare la sicurezza dell’infrastruttura e la resilienza del sistema rispetto a futuri eventi meteorologici estremi.

I lavori sono stati completati con ben cinque mesi di anticipo rispetto alla scadenza prefissata, a testimonianza dell’efficace programmazione e della proficua collaborazione tra enti coinvolti, progettisti e imprese esecutrici. Un risultato particolarmente significativo nel contesto degli interventi PNRR, dove il rispetto dei tempi rappresenta un elemento centrale.

Attualmente sono in corso le attività di collaudo tecnico-amministrativo, finalizzate alla verifica della corretta esecuzione delle opere e della loro conformità ai requisiti progettuali e normativi. Tali attività saranno concluse nel pieno rispetto delle tempistiche previste dal PNRR, in coerenza con la Linea oggetto di finanziamento.

Soddisfazione è stata espressa da Ing. Fabio Monaco - Responsabile Unico del Progetto, che ha dichiarato: «Il completamento dei lavori con così largo anticipo rappresenta un risultato di grande valore, frutto dell’impegno e della professionalità di tutte le persone coinvolte. Desidero ringraziare i colleghi che hanno seguito le diverse fasi dell’intervento, i Sindaci dei Comuni di Limone e Vernante per la costante collaborazione, il tecnici ed il Capo Cantoniere ANAS per il prezioso supporto fornito durante l’esecuzione dei lavori lungo la Strada Statale n. 20 e i tecnici della Regione Piemonte per l’assistenza e il contributo garantiti nel corso dell’intero iter dell’opera».

A seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2020, ACDA ha attivato un ampio programma di interventi nei Comuni di Limone e Vernante per il ripristino delle infrastrutture danneggiate. Dall’evento alluvionale ad oggi, esclusi i lavori sopra richiamati, sono già stati realizzati n. 35 interventi per la sistemazione dei danni direttamente riconducibili all’alluvione per un importo complessivo pari a circa 2 milioni di euro.

Sono attualmente in corso anche i lavori di posa di una nuova condotta fognaria nel Comune di Limone, finalizzata all’allacciamento alla rete esistente della frazione Limonetto, per un importo complessivo di € 1.350.000,00 la cui fine è prevista per ottobre 2026.

L’insieme degli interventi conferma l’impegno di ACDA nella ricostruzione post-alluvione e nel rafforzamento della resilienza del territorio, con l’obiettivo di garantire infrastrutture più sicure, efficienti e adeguate alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

Il Presidente Livio Quaranta e il Direttore Andrea Ponta esprimono il proprio ringraziamento alla struttura ACDA per aver portato a compimento, con ampio rispetto delle tempistiche previste, un intervento di elevata rilevanza strategica.