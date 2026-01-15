 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 15 gennaio 2026, 09:59

I finanzieri in congedo al fianco dei più piccoli: donazione dell'ANFI alla Terapia Intensiva Neonatale

La sezione cuneese dell'Associazione Nazionale Finanzieri in congedo consegna alla Fondazione Ospedale il frutto di una raccolta fondi tra soci, familiari e amici

I finanzieri in congedo al fianco dei più piccoli: donazione dell'ANFI alla Terapia Intensiva Neonatale

Nei giorni scorsi, presso la sede di Fondazione Ospedale Cuneo, l’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo (A.N.F.I.) - sezione di Cuneo ha donato al Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Santa Croce e Carle una somma di denaro frutto di una raccolta fra i soci.

La consegna è avvenuta alla presenza del direttore della Fondazione Massimo Silumbra, dei responsabili del reparto TIN Andrea Sannia e del reparto Pediatria dott. Eleonora Tappi, del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, col. Andrea Alba, e del consigliere nazionale ANFI per il Piemonte e la Valle d‘Aosta, brig. capo Cosimo Ertico, da parte del presidente della locale sezione e di alcuni soci.

"La raccolta - spiega il presidente della Sezione ANFI di Cuneo, maresciallo aiutante Salvatore Coppola - avviata nel corso dell’estate 2025 in occasione di un’iniziativa sociale che ha visto il coinvolgimento di numerosi finanzieri, familiari e amici, e proseguita in occasione delle recenti festività natali".

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium