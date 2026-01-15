I finanzieri in congedo al fianco dei più piccoli: donazione dell'ANFI alla Terapia Intensiva Neonatale

Nei giorni scorsi, presso la sede di Fondazione Ospedale Cuneo, l’Associazione Nazionale Finanzieri in congedo (A.N.F.I.) - sezione di Cuneo ha donato al Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale Santa Croce e Carle una somma di denaro frutto di una raccolta fra i soci.

La consegna è avvenuta alla presenza del direttore della Fondazione Massimo Silumbra, dei responsabili del reparto TIN Andrea Sannia e del reparto Pediatria dott. Eleonora Tappi, del comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo, col. Andrea Alba, e del consigliere nazionale ANFI per il Piemonte e la Valle d‘Aosta, brig. capo Cosimo Ertico, da parte del presidente della locale sezione e di alcuni soci.

"La raccolta - spiega il presidente della Sezione ANFI di Cuneo, maresciallo aiutante Salvatore Coppola - avviata nel corso dell’estate 2025 in occasione di un’iniziativa sociale che ha visto il coinvolgimento di numerosi finanzieri, familiari e amici, e proseguita in occasione delle recenti festività natali".