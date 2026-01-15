Savigliano, la stazione ferroviaria attiva la “Sala Blu” in attesa dei grandi lavori di adeguamento

Il sindaco di Savigliano, Antonello Portera, lo aveva annunciato già lo scorso anno, a inizio luglio: i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche nella stazione ferroviaria cittadina, inizialmente previsti per il 2025, sarebbero slittati alla fine del 2026.

In attesa dell’avvio del cantiere, il primo cittadino aveva però richiesto l’attivazione della ‘Sala Blu’, il servizio di assistenza dedicato ai viaggiatori con disabilità e mobilità ridotta gestito da Rete ferroviaria italiana.

La richiesta, dopo un monitoraggio da parte di Rfi (Gruppo Fs), è stata accettata e da sabato 10 gennaio il servizio è ufficialmente operativo.

Si tratta di un servizio gratuito, prenotabile con almeno 12 ore di anticipo sul sito di Rfi, nella sezione dedicata alla Sala Blu, dove sono disponibili anche tutte le informazioni utili accedendo sul sito: SalaBlu OnLine o al seguente link: https://www.rfi.it/it/stazioni/savigliano.html) o telefonicamente:

Numero Verde: 800.906060 (da telefono fisso).

Numero Nazionale: 02.323232 (da telefono fisso e mobile).

Call Center Trenitalia: 06.3000 (opzione 5 per assistenza, dalle 07 alle 20).

Grazie alla Sala Blu, i viaggiatori possono richiedere l’ausilio di operatori specializzati che li assistono sia nella fase di salita e discesa dal treno sia nei percorsi all’interno dell’area della stazione, come nel caso di Savigliano, dove è necessario affrontare le rampe di scale del sottopassaggio. Sono inoltre previste ulteriori misure per migliorare l’accessibilità, come la realizzazione di un attraversamento a raso e la dotazione di un carrello elevatore.

Al momento, infatti, per raggiungere i treni nella stazione di Savigliano è necessario utilizzare le scale dei sottopassaggi, una condizione che rende di fatto impossibile l’accesso alle persone con disabilità o mobilità ridotta. “Per installare un ascensore – aveva spiegato Portera sei mesi fa - sarà probabilmente necessario spostare il terzo binario”, lasciando intendere che l’intervento richiederà ancora tempo e interventi strutturali complessi.

Portera, dopo l’attivazione della Sala Blu, è tornato a fare il punto sulla situazione spiegando: “Va a rilento l'iter per la totale riqualificazione della stazione ferroviaria (con annessi ascensori). In concreto il progetto è in corso nelle sue varie fasi e parti, ma il principale problema attiene ai finanziamenti. Man mano che arrivano per le stazioni italiane in corso di riqualificazione vengono destinati e attendiamo il turno di Savigliano”.

Le difficoltà di accesso ai binari non riguardano soltanto le persone con disabilità, ma coinvolgono anche anziani, mamme con passeggini e viaggiatori con valigie.

Per raggiungere i binari 2 e 3, da cui transitano le tratte Torino–Savona e Torino–Cuneo, è infatti necessario scendere e poi risalire le scale dello stretto sottopassaggio.

L’unico binario di facile accesso è il primo, direttamente collegato alla sala d’attesa, utilizzato dai passeggeri della tratta Savigliano–Saluzzo–Cuneo, riaperta da fine gennaio 2025 grazie alla gestione dell’impresa ferroviaria privata Arenaways.

La futura riqualificazione della stazione ferroviaria della città che ospita l'Alstom, azienda leader nell’industria ferroviaria per la progettazione e costruzione di treni, prevede un intervento ampio e strutturato non solo l’abbattimento delle barriere architettoniche con l’inserimento di ascensori dal sottopasso alle banchine, ma anche l’adeguamento delle pensiline e dei marciapiedi, la ristrutturazione del fabbricato viaggiatori e la riqualificazione dell’antistante piazza Sperino.