Il "Forno delle Meraviglie" brilla anche dietro le quinte: il tocco cuneese di Beatrice Bianco per Fulvio Marino

Quando l’eccellenza della panificazione incontra la professionalità del beauty "made in Cuneo", il risultato non può che essere un successo da prima serata. Lo scorso 9 gennaio, su Real Time, è andata in onda una delle puntate più attese di “Il Forno delle Meraviglie”, il format che vede il mugnaio più amato d’Italia, Fulvio Marino, viaggiare alla scoperta dei tesori dell'arte bianca.

Ma se davanti alle telecamere i protagonisti sono stati il pane e i profumi dei forni, dietro le quinte il lavoro è stato altrettanto minuzioso. A curare l’immagine di Fulvio Marino e della sua ospite d'eccezione, l’attrice e comica romana Francesca Manzini, è stata la sapiente mano di Beatrice Bianco.

Un’eccellenza locale per i giganti della TV

Beatrice Bianco non è certo un nome nuovo nel mondo dello spettacolo. La sua carriera, nonostante la giovane età, vanta già collaborazioni di prestigio con i principali network nazionali. Tuttavia, questa produzione ha avuto un sapore speciale, unendo la sua professionalità internazionale alle radici del territorio cuneese.

"Lavoro in questo campo già da qualche anno e ho avuto il piacere di collaborare con Mediaset e Sky, occupandomi di trucco e acconciatura sia per programmi fissi che per set pubblicitari" – ci racconta Beatrice Bianco – "Questa però è stata la mia prima vera esperienza professionale in zona cuneese. È stato entusiasmante poter lavorare 'in casa' per una produzione di questo livello".

Il clima sul set, a giudicare dai racconti, è stato all’insegna della cordialità e della professionalità. Lavorare a stretto contatto con personaggi del calibro di Fulvio Marino, ormai volto iconico della TV italiana, e con la travolgente simpatia di Francesca Manzini, ha reso le lunghe sessioni di ripresa un’esperienza memorabile.

Ph. Riccardo Golino

"Sono stati tre giorni di riprese molto intensi ma bellissimi", prosegue Beatrice. "Fulvio Marino si è confermato una persona estremamente alla mano e disponibile, un professionista con cui è davvero un piacere lavorare. Creare il look per lui e per Francesca in un contesto così dinamico è stata una sfida che ho accolto con grande entusiasmo".

Ancora una volta, la provincia di Cuneo dimostra di non essere solo terra di grandi sapori e tradizioni, ma anche fucina di talenti capaci di farsi strada nei grandi circuiti televisivi, garantendo quel "tocco delle meraviglie" che rende perfetto ogni frame.

